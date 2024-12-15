تفاصيل الحلقة 26 من مسلسل رقم سري.. تورط أميرة في تحويلات مالية مشبوهة

مسلسل رقم سري.. الحلقة 26 من مسلسل "رقم سري" شهدت مجموعة من التوترات والصراعات داخل البنك الذي تعمل فيه لقاء، حيث كشفت تفاصيل جديدة عن علاقة الموظفين بلقاء بعد توليها منصب مديرة البنك بجانب استمرار التحقيق في قضية القتل والوصول للشخص المتسبب في الأزمة المالية لكمال زين.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 26



دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 26، حول حديث مجدي محمد عبده مع موظفي البنك عن تولي لقاء منصب مديرة البنك فأخبرته أميرة أنها وصلت لذلك المنصب بسبب انشغالها بنفسها، لكن ميرنا أخبرتهم أن لقاء ستكون سبب إيذاء كل شخص فيهم وأخبرهم باسم أن لقاء لا تحتاج أن تؤذيهم.

مسلسل رقم سري



زار عم منصور لقاء وحرص على تهنئتها على منصبها الجديد وأخبرته أنها تدخلت مع إدارة البنك لعودته لعمله، فسألها عن سبب ما فعلته معه فأخبرها أن الجميع أصبحوا لا يساعدون الناس إلا إذا كان هناك مصلحة فأخبرته أنها لم تطلب منه أي مصلحة طيلة حياتها.

حديث أميرة مع باسم وأخبرته أنها تخشى أن تذهب للقاء لتهنئها على منصبها الجديد، وسألته عما إذا كانت قد خططت لتولي ذلك المنصب منذ فترة فأخبرها أن ذلك الأمر لم يفرق معه.

ابطال مسلسل رقم سري



حديث عمرو أنيس أحمد الرافعي مع ماجدة علوان ناردين فرج وأندهش من تولي لقاء منصب مديرة البنك، وسألته عما إذا توصل لشيء يخص حساب ندى الموجود بالخارج، فأخبرها أن رياض يجهز أوراقه للسفر لكي يعرف تفاصيل الحساب، فاستغربت من كلامه لأن قضية شقيقته لم تغلق بعد وأنه ضمن المشتبه بهم.



بدأ شريف في التحقيق مع جمال وأخبره أنه يعلم أنه لم يقتل ندى عشماوي وانفعل عليه بسبب تعديه على سلوى في منزلها وأخبره أنه من الممكن أن يقبض عليه بتهمة التحري وحذره من التعرض لسلوى مرة أخرى.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 26



حديث شريف مع حسين وأخبره أن سلوى أبلغت عن عفيفي لكي تنقذ نفسها واستغرب حسين من عدم الوصول للقاتل فأخبره حسين أن القاتل تلك المرة حويط جدا فأخبره أنه يشك بأن أحد موظفي البنك هو الذي فعل ذلك لكي يورط لقاء في قضية القتل.

تفاصيل مسلسل رقم سري



حديث حسين مع سلوى وأخبرها بعدم البلاغ الكاذب وطلب منها هو وشريف ألا تكرر ذلك الموقف مرة أخرى، وسألها شريف عما إذا كانت قد توصلت للعمل في مهنة أخرى فأخبرته أنها مازالت تبحث ولم تصل لشيء وأنه إذا وجد شيئا يناسبها سوف يبلغها .



حديث وافي مع لطفي وأخبره بما فعلته سلوى، ثم سأله عما إذا توصل لشيء يخص حساب البنك الذي هكره، فأخبره أنه إذا توصل لشيء فسوف يبلغه.

حديث ماجدة علوان مع كمال زين وأخبرته أن المبلغ الذي سحب من حسابه سوف يرد له، فطلب منها أن يعود المبلغ بزيادة فرفض، لكنها طلبت منه الاستجابة لكلامها فأخبرها أنه سوف يبحث عن محامي آخر يجلب له زيادة في المال.



زيارة عمرو أنيس للقاء ياسمين رئيس وحرص على تهنئتها، فأخبرها أنه جاء إليها في مصلحة تخص العمل، فطلبت منه الاستعانة بأحد الموظفين فرفض وأخبرها أنه لديه عرض سوف تريح من وراءه الكثير فرفضت، وسألها عن سبب صمتها ما دام أنها علمت بما تركته ندى فأخبرته أنها تلتزم الصمت لأنها لا ترغب في أن يأتي اسمها في شيء لم ترتكبه.

احداث مسلسل رقم سري



حديث حسين مع خالد وهنأه على حصوله على براءته وأخبره أن سلاح الجريمة لم يوجد عليه بصماته، لذا تم الإفراج عنه، وأخبره أنه لديه حرب كبيرة على عمله في البنك، فسأله حسين عما إذا كان يشك في أحد في البنك أنه وراء قتل ندى.



حديث لقاء مع باسم عن بحثها لنائب للمدير، وعرضت عليه ذلك المنصب، ثم سأل مجدي باسم عن الشخص الذي تراه مناسباً لذلك المنصب فأخبرته ميرنا أنها قد اختارت باسم، فأخبره أنه إذا لم يتولى ذلك المنصب فسوف تختار أميرة مكانه، فأخبرهم أن لقاء كانت مديرة ندى وأن ذلك لم يكن في صالحها حيث أصبحت من المشتبهين بهم.



حديث مصطفى جاويش مع وافي عن وجود قضية جديدة عرضت على لطفي صدقي صخر، فأخبره أنه يرغب في ألا يرفض لطفي تلك القضية، فعرض عليه وافي أن يبحث عن مهنة أخرى بجانب عمله مع لطفي، فأخبرهم ماجد أن لطفي ترك تلك القضية لأن الحرامي عندما رآه رفض أن يكون محاميه الخاص.

رقم سري

واختتمت الحلقة بإخبار ماجد لكمال زين أن إدارة البنك قد توصلت لمن قام بعمل التحويل من حسابه واتضح أنها أميرة.

موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري الحلقة 26 الليلة على قنوات DMC، وذلك الساعة الثامنة مساءً، أما منصة Watch it فتعرض الحلقة 27 اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

طاقم عمل مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، يضم كوكبة مميزة من النجوم أبرزهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

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