يواصل مسلسل رقم سري، جذب الأنظار بحبكته المثيرة والمليئة بالتطورات، حيث تستمر الأحداث في كشف خيوط الجريمة المحيطة بالشخصيات.

موعد إعادة الحلقة 25 من مسلسل رقم سري

ويرصد موقع الموجز موعد إعادة الحلقة 25 من مسلسل رقم سري، ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 25 يوم السبت المقبل على قنوات DMC في تمام الساعة 8 مساءً، وستُتاح إعادة الحلقات من السبت حتى الأربعاء، حيث تُعرض الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، كما سيتم بث الحلقة أيضًا على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، مع إعادتها مرتين في الساعة 8 صباحًا و5 مساءً، وتُعرض تلك القنوات الحلقة 26 يوم الأحد المقبل، بينما ستكون متاحة على منصة "Watch it" يوم السبت الساعة 7 مساءً.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 25

في الحلقة 25، من مسلسل رقم سري دار حوار بين خالد محمد سليمان وحسين رامي الطمباري، حيث أعرب خالد عن شكوكه بأن يكون ضحية مؤامرة، وتحدث عن عدة أشخاص يشتبه في تورطهم، وعندما سأل حسين عن الشخص الذي ورطه، أجاب خالد بأنه لا يملك إجابة واضحة، ثم تم استجوابه رسميًا، حيث نفى تواجده في الحفل أو زيارة ندى عشماوي، وأكد عدم علاقته بسلاح الجريمة، أخبره حسين بأنه سيتم التحفظ عليه.

ذكر لطفي صدقي صخر للقاء وجود سلاح الجريمة في سيارة خالد، وأكدت له أن الشخص الذي ضرب ندى هو من دبر له المؤامرة له، وأبلغ لطفي ياسمين رئيس بأنها لا تزال تحت الشبهات، وسألها عن تفاصيل ما حدث في البنك بعد القبض على خالد، فأخبرته أن الوضع زاد سوءًا.

وفي مشهد آخر، تحدثت أميرة مع باسم وسألته إن كان هو من أبلغ عن خالد ووضع السلاح في سيارته، وتساءلت إذا كان قد قتل ندى دفاعًا عن لقاء ياسمين رئيس، لكن باسم نفى ذلك، كما ناقشت ماجدة علوان ناردين فرج مع كمال زين باسل الزارو أن شخصًا ما حاول إبعاد الشبهات عن الجميع لإغلاق القضية، وأكدت ماجدة أنها لا تعتقد أن خالد هو القاتل.

مسلسل رقم سري

الحلقة 25 من مسلسل رقم سري

تواصلت الأحداث مع وافي الذي تحدث مع لطفي عن كيفية نجاته من ماجدة علوان بعدما زارته في محله، وأوضح أنه كان متفقًا مع سلكاوي لتفادي تدمير محله، وأكد لطفي أنه سيدافع عن خالد، وفيما يخص لقاء، تم تعيينها مديرة للبنك بعد حبس خالد ووفاة ندى، وتحدث لطفي مع خالد ليؤكد له أنه سيفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.

فيما بعد، قامت ميرنا ومجدي بتهنئة لقاء بمنصبها الجديد، وأكد مجدي أن نجاح أي شخص منهم هو نجاح للجميع، كما حذرتها ميرنا بأن المناصب لا تدوم، في مشهد آخر تحدث حسين وشريف عن مقاطع الفيديو التي سجلتها ندى، وأوضح حسين أن لقاء ليست من النوع الذي قد يقتل من أجل الترقية.

مسلسل رقم سري

وفي حديث بين رياض وعمرو، كشف رياض أنه ذهب لمجدي للتحقق من صحة أقواله، لكنه لم يتلقَ جوابًا منه، وأشار إلى أنه قد يحتاج إلى محامٍ، نصحه عمرو بالاستعانة بماجدة علوان وأكد له ضرورة الثقة بينهما.

مسلسل رقم سري

كما زار لطفي عبود لقاء في مكتبها مستغربًا من توليها منصب المديرة، وعاتبها على عدم إخبارها له بكل ما فعلته مع وافي، وعلى زيارتها لماجدة علوان، كما تحدث حسين مع راندا وعرض عليها الزواج، لكنها طلبت مهلة للتفكير، وانتهت الحلقة بذهاب سلوى للشرطة للإبلاغ عن قاتل ندى.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في مسلسل رقم سري مجموعة من النجوم البارزين، منهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

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