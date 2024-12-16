في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل رقم سري، بدأت الأحداث بزيارة ماجدة علوان للبنك، حيث توالت المحادثات المثيرة التي كشفت عن تطورات جديدة في التحقيقات المتعلقة بقضية ندى عشماوي، والتحويلات المالية المريبة التي أشعلت الجدل داخل البنك.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 27

ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 27، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 27 حول زيارة ماجدة علوان للبنك وطلبت من عم منصور مقابلة لقاء إسماعيل، وبالفعل اتصل بها وأخبرها بوجودها وطلبت منها انتظارها لمدة عشر دقائق لحين انتهاءها من العميل الذي معها .

مسلسل رقم سري

ثم سألت منصور عن سبب تغيبه عن البنك وعن التحقيق معه في قضية ندى، فأخبرها أنهم لم يصلوا معه لشيء وأن حالته الصحية لا تسمح بأن يقتلها، فأخبرها أنه اعترف بكل أقواله في التحقيقات وحذرته من التستر على القاتل لكي لا يتم معاقبته بالقانون.

تفاصيل الحلقة 27 من مسلسل رقم سري

حديث ماجدة علوان مع لقاء وأخبرتها أنها وصلت إليها ايميل بأن أميرة هي من قامت بعمل تحويل الأموال واستغربت من عدم تواجد أميرة فأخبرتها أنها قد وصل لها ذلك الميل لذا هربت قبل تواجدها وأن ذلك يعتبر تستر عليها فأخبرتها أن الشركة تقوم بإرسال الايميلات لكل الموظفين وأنها عليها التواصل مع الإدارة المركزية للبنك، وأخبرتها أنه إذا اغلق موضوع التحويل فالقضية الأساسية لم تغلق، فأخبرتها أنها تثق بنفسها لأنها لم تقتل ندى.

تفاصيل مسلسل رقم سري

حديث مجدي مع زملاؤه وأخبرهم أن التحويل البنكي كان متوقف وأنها فعلت التحويل بيدها وأنها لديها حساب خارج البلاد وحولت عليه الأموال، ثم اتصلت به لقاء وطلبت مقابلته.

حديث عمرو أنيس أحمد الرافعي مع كمال زين باسل الزارو وأخبره أن لقاء قد ورطت أميرة مكانها، لكنه لم يصدق كلامه ثم طلب منه إعطاؤه أموال لكي يخبره بمعلومة تخصه، فسأله عن سبب بحثه عن حساب ندى خارج مصر، فأخبره أنه يفعل ذلك على سبيل الفضول، وسأله عن سبب مقابلته فأخبره أنه جاء إليه لدراسته، ليستوحى شخصيته لتقديمها في مسلسل أو فيلم، فأخبره أنه لن يعرف تقليد شخصيته.

احداث مسلسل رقم سري

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 27

تعيين مجدي نائباً لمديرة البنك

حديث لطفي مع وافي وأخبره أن لقاء مظلومة من تهمة التحويل البنكي، فأخبره أنها ليست شخصية سهلة وحتى إن كانت لم تقتل فهي ترتكب في حق نفسها جريمة بشعة وسألها عما إذا وقع في حبها فأخبره أنه يهتم بها اهتمام شخص يحاول إنقاذ روح، فأخبره أنه قد قسى عليها عندما ذهب إليها في البنك ونصحه وافي أن يفصل بين حياته الشخصية والعملية .

حديث لقاء مع مجدي وسألته عما إذا كان ينتظر فرصة ترقيته لأن يصبح نائب المدير، فأخبرها عن الشخص الذي يرى أنه يصلح لتلك المهنة فأخبرها أن الذي ستختاره هو الأصلح، فطلبت منه أن يعود لمكتبه وأنه دا سوف تتخذ قرارها اليوم.

ابطال مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 27

حديث مجدي مع ميرنا وسألته عن سبب استدعاء لقاء له، فأخبرها أنها كانت تسأله عن الشخص الذي يصلح لأن يكون نائب المدير.

حديث مجدي مع باسم وأخبره أنه مدح فيه أمام لقاء، وسأله عن موقفه إذا عرضت عليه ذلك المنصب فأخبره أنه سيقف معها إذا احتاجته.

حديث لطفي مع لقاء وأخبرها أنه يخشى من أن تغلق القضية دون الوصول للقاتل، فأخبرته أنه لا أحدا سيقبل بتلك النهاية.

دار حديث بين لقاء ووالدها وأخبرها أنه سعيدا بما وصلت إليه وأنه خاءف عليها من نفسها فأخبرته أن لطفي عبود قال لها ذلك الكلام قبله، وأخبره أنه يخشى أن تكون نسخة من ندى عشماوي فأخبرته أنها كانت مديرة ناجحة وأي شخص يتمنى أن يكون مكانها.

حديث ماجدة مع كمال زين وأخبرته أن أميرة خافت لذا هربت من البنك فأخبرته أنها توصلت لمبلغ جديد في التسويه مع البنك وأن أمامه 24 ساعة للرد فطلبت منه أن يساوي الموضوع من البنك وطلبت منه عمولة 25 في المئة وسألها عن حساب ندى عشماوي فأخبرته أنها إذا توصلت لشيء فسوف تخبره.

حديث عمرو أنيس مع مجدي وطلب منه إبعاد ميرنا عن حساب ندى خارج البلاد لكي تزيد نسبتهم.

حديث ميرنا مع كمال زين وسأله عن سبب مقابلته لها فأخبرته أنه موضوع يخص البنك بخصوص ندى عشماوي فأخبرته أنها تشعر أنه يضحى بها وأنها لا تقدر على ثقة في عمرو أنيس ولا مجدي وسألها عن ماجدة علوان فأخبرته أنها أكثر شخصية تقلق منها وأنها قد جاءت البنك ولم تقابلها فأخبرها أنها جاءت لتعرف موقف أميرة من التحويل.

تفاصيل رقم سري

واختتمت الحلقة بحديث ميرنا مع مجدي وأخبرته أن لقاء ياسمين رئيس اختارت مدير البنك وأرسلت اسمه لإدارة البنك فأخبره باسم أنها اختارت مجدي ليصبح نائب مدير البنك.

موعد عرض مسلسل رقم سري

وتعرض منصة Watch it الليلة الحلقة 28 في تمام الساعة السابعة مساءً على أن يتم عرضها غداً على قنوات DMC، بتوقيت الساعة 8 مساءً، وتُعاد الحلقة مرتين في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وتعاد مرة أخرى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما يتم عرضها أيضاً على قناة DMC دراما الساعة الحادية عشر مساءً، و الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري بطولة مجموعة من أبرز النجوم، منهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

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