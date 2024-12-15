موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 27.. تعرف على التفاصيل

مسلسل رقم سري في حلقته السادسة والعشرين أضاف مزيدًا من التوتر والصراعات، حيث انكشفت أسرار جديدة داخل البنك الذي تديره لقاء، إلى جانب تطورات ملف قضية القتل الغامضة، ومحاولات فك لغز الأزمة المالية التي تورط فيها كمال زين.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 27



ويرصد موقع الموجز موعد عرض

مسلسل رقم سري الحلقة 27، ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 27 اليوم الأحد على منصة Watch it في تمام الساعة السابعة مساءً، كما يتم عرض تلك الحلقة غداً على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً، كما يعرض حلقات العمل من السبت إلى الأربعاء فقط، كما تُعاد الحلقة مرتين في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وتعاد مرة أخرى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما يتم عرضها على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وأيضاً في تمام الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.

مسلسل رقم سري



أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري بطولة مجموعة من أبرز النجوم، منهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 26



بدأت الأحداث بحوار بين مجدي محمد عبده وبعض موظفي البنك حول تعيين لقاء مديرةً للبنك، عبرت أميرة عن استيائها، معتبرةً أن لقاء وصلت لهذا المنصب بسبب اهتمامها بنفسها فقط، بينما رأت ميرنا أن لقاء قد تؤذي الجميع، وأوضح باسم أن الأخيرة ليست بحاجة لإيذاء أي شخص.

زار عم منصور لقاء لتهنئتها بمنصبها الجديد، لتفاجئه بأنها تدخلت لإعادته إلى عمله، أبدى اندهاشه من تصرفها، فأوضحت له أن مساعدتها جاءت دون انتظار مصلحة منه.

عبّرت أميرة عن قلقها لباسم من تهنئة لقاء، وسألته إن كان توليها المنصب مخططًا له مسبقًا، رد عليها باسم بأنه لا يكترث للأمر.

ابطال مسلسل رقم سري

دار حوار بين عمرو أنيس (أحمد الرافعي) وماجدة علوان (ناردين فرج)، إذ أندهش من منصب لقاء وأخبرها أن رياض يجهز أوراقه للسفر لاستكمال معرفة معلومات عن حساب ندى، لكنها أعربت عن استغرابها من هذا التوجه بينما قضية شقيقته لا تزال مفتوحة.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 26

واجه شريف مصطفى عمر جمال واتهمه بالاعتداء على سلوى، محذرًا إياه من الاقتراب منها مجددًا، كما أشار في حديثه مع حسين إلى شكوكه بأن القاتل ربما يكون أحد موظفي البنك لتوريط لقاء.

تفاصيل مسلسل رقم سري



ناقش حسين وشريف سلوى بشأن بلاغها الكاذب ضد عفيفي، وحذراها من تكرار الموقف، بينما أكدت أنها تبحث عن عمل جديد دون جدوى حتى الآن.

سأل وافي لطفي عن تطورات قضية الحساب المقرصن، فأكد الأخير أنه سيبلغه بأي جديد حال وصوله لمعلومات إضافية.

حاولت ماجدة إقناع كمال زين بالانتظار حتى يتم رد المبلغ المسحوب من حسابه، لكنه تشاجر معها وأخبرها أنه على استعداد للبحث عن محامٍ جديد للحصول على تعويض أكبر.

زار عمرو أنيس لقاء مقترحًا عليها عرضًا من شأنه تحقيق فوائد كثيرة، لكنها رفضت التعاون، مفضلة عدم الزج باسمها في قضايا لا تخصها.

خلال حوار خالد مع حسين هنأه الأخير على البراءة بعد إثبات عدم وجود بصماته على سلاح الجريمة، لكنه أبدى قلقه من "الحرب" التي تنتظره داخل البنك، وسأله عن شكوكه حول الجاني.

احداث مسلسل رقم سري

ناقشت لقاء ياسمين رئيس مع باسم فكرة تعيينه نائبًا لها، بينما رأى مجدي أن أميرة الأنسب للمنصب إذا رفض باسم، لكن باسم أشار إلى أن لقاء تضررت عندما أصبحت نائبة مديرة البنك فقد أصبحت من المشتبه بهم بسبب ارتباطها بندى.

في جانب آخر، كشف مصطفى جاويش لوافي عن قضية جديدة عُرضت على لطفي، لكنه رفضها لأن المتهم رفض توكيله بعد رؤيته.

انتهت الحلقة بكشف ماجدة علوان لكمال زين عن المتورطة في التحويل المالي من حسابه، حيث تبين أنها أميرة.

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