موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 28.. تعرف على التفاصيل

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل رقم سري، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث توجهت ماجدة علوان إلى البنك، لتبدأ سلسلة من النقاشات التي كشفت عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بقضية ندى عشماوي، والتحويلات المالية الغامضة التي تشغل الجميع.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 28



ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري، الحلقة 28، تُعرض الحلقة 28 من مسلسل "رقم سري" اليوم الإثنين عبر منصة Watch it في تمام الساعة السابعة مساءً، ويتاح عرضها غدًا على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع توقيتين آخرين هما الساعة الثانية والنصف صباحًا والثانية عشر والنصف ظهرًا، بالإضافة إلى ذلك، ويتم إعادة عرضها على قناة DMC دراما في توقيتات أخرى في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والثامنة صباحًا، والخامسة مساءً.

مسلسل رقم سري



ملخص أحداث مسلسل "رقم سري" الحلقة 27

ركزت أحداث الحلقة 27 من مسلسل رقم سري، على زيارة ماجدة علوان ناردين فرج للبنك وطلبها مقابلة لقاء إسماعيل، التي طلبت انتظارها لحين انتهاء اجتماعها مع أحد العملاء، ثم بدأت ماجدة في استفسارها من عم منصور حسن العدل عن سبب غيابه عن البنك وعن التحقيقات المتعلقة بقضية ندى، أخبرها منصور أن التحقيقات معه لم تسفر عن جديد، وأن حالته الصحية لا تسمح له بالقتل، وأكد أنه اعترف بكامل أقواله في التحقيقات، ثم حذرته من التستر على القاتل كي لا يتعرض للعقاب.

ناقشت ماجدة علوان مع لقاء ياسمين رئيس سبب هروب أميرة وكيف استقبلت رسالة بريد إلكتروني من البنك تفيد توصلهم لأنها من قامت بالتحويلات المالية، أخبرتها لقاء أن البريد الإلكتروني يرسل لكل الموظفين، لذا هربت قبل حضورها، وأكدت ماجدة علوان أن هذا تصرف يعد تسترًا على الجريمة، وأخبرتها لقاء أنه عليها التواصل مع الإدارة المركزية للبنك.

مسلسل رقم سري

أما مجدي محمد عبده فقد أخبر زملاءه أن التحويل البنكي كان متوقفًا، وأن أميرة فعلت التحويلات يدويًا، مشيرًا إلى أنها فعلت ذلك عبر حسابها خارج البلاد.

وفي مشهد آخر، تحدث عمرو أنيس أحمد الرافعي مع كمال زين، محذرًا من أن لقاء قد تكون قد ورطت أميرة بدلًا منها، مما دفع عمرو أنيس يطلب المال من كمال زين، مقابل إفشاء معلومة تتعلق بالحسابات البنكية الخاصة بندى خارج مصر، ولكن كمال استمر في استفساراته عن سبب القبض على ميرنا ومجدي مدعيًا أن فضوله هو الذي دفعه لذلك.

كما تحدث لطفي مع وافي، وأوضح له أن لقاء مظلومة في تهمة التحويل البنكي، لكن وافي أكد له أنها ليست شخصية سهلة، وتساءل عن مشاعر لطفي تجاه لقاء، فاعترف بأنه يهتم بها ويرغب في إنقاذها.

مسلسل رقم سري

في مشهد آخر، ناقش مجدي مع ميرنا سبب استدعاء لقاء ياسمين رئيس له، ليؤكد أن الأمر يتعلق باختيار الشخص الأنسب ليشغل منصب نائب المدير، بينما تحدث مجدي مع باسم، مشيرًا إلى أنه مدحه أمام لقاء، وسأله عن موقفه إذا عرضت عليه المنصب، فأجابه بأنه سيقف معها إذا احتاجته.

كما دار حديث بين لقاء ووالدها الذي أبدى قلقه عليها بسبب تشابهها مع ندى عشماوي، لكن لقاء طمأنته قائلةً إن ندى كانت مديرة ناجحة، وأي شخص كان يتمنى أن يكون مكانها.

مسلسل رقم سري

كما تحدثت ماجدة مع كمال زين، وأخبرته أن أميرة هربت من البنك خوفًا، لكنها توصلت إلى مبلغ جديد في التسوية مع البنك، وطلبت منه الرد في غضون 24 ساعة، كما طلبت عمولة بنسبة 25%، وأكدت أنها ستخبره إذا توصلت إلى معلومات جديدة عن حساب ندى.

في حديث آخر، طلب عمرو أنيس من مجدي إبعاد ميرنا عن حسابات ندى خارج مصر لتزيد حصتهم في القضية.

وانتهت الحلقة بمحادثة بين ميرنا ومجدي، حيث أخبرته أن لقاء اختارته ليكون نائب مدير البنك، وأرسلت اسمه إلى إدارة البنك.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، يضم مجموعة من أبرز النجوم مثل ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

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