تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل رقم سري.. القبض على ماجدة علوان وعمرو أنيس

بدأت الحلقة 29 من مسلسل رقم سري بعتاب مصطفى جاويش أحمد شاهين لوافي عمرو وهبة بشأن تصرفاته مع لطفي، وتتابع الأحداث بتطورات مثيرة حيث تواصل لقاء محاولاتها لكشف الحقيقة وراء القضايا البنكية المعقدة، في وقت اكتشف فيه الجميع أن مفاتيح الجريمة قد تكون في يد أميرة.

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 29، زيارة لقاء ياسمين رئيس لـ لطفي عبود صدقي صخر في مكتبه وأخبرته أن أميرة شروق إبراهيم تواصلت معها وعندما طلبت منها زيارتها في منزلها تهربت وأغلقت الهاتف ثم أخبرته أنها ستتواصل معها مرة أخرى فأخبرته أنها خافت لأنها تظن أن أحداً وراءها هو من طلب منها أن تورطها في عمل التحويل، فأخبرها أنه إذا كانت تلك النظرية صحيحة فبالتأكيد كانت تتحدث معها لكي تستنجد بها .

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 29

ذهاب لطفي ولقاء لحسين وأخبروه بما فعلته أميرة فأخبرهم أن مفتاح جريمة القتل في يد أميرة وسألها عما إذا كانت متوقعة أن تتصل بها مرة أخرى فأخبرته أنها لم تتوقع الاتصال بها لأنهم ليسوا أصدقاء فأخبرهم لطفي أن واقعة الاعتداء على والد لقاء مرتبطة بواقعة قتل ندى عشماوي وأخبرهم أنه يشك في شخص ما ثم اتصلت بها أميرة.



ذهاب وافي لشريف وأخبره أنه طلبه بصفة ودية وسأله عن الأدلة التي يتحفظ عليها ضد مجدي وميرنا فسأله عما إذا كان لطفي هو الذي أبلغ عنه فأخبرهم أنها ليست أدلة بالمعنى المتعارف فأخبره أنه سيذهب لمجله لإحضار الهارد الذي عليه الملفات فأرسل معه رجاله.

ابطال مسلسل رقم سري

زيارة حسين للطفي وأخبره أنه قابل أميرة هو ولقاء وأنها سوف تذهب للنيابة للاعتراف بجريمة التحويل البنكي وأخبره أن وافي قام بتسليمهم كل الأدلة التي حصل عليها.

حديث لقاء ياسمين رئيس مع والدها وأخبرته أنها تريد أن تسافر معه خارج مصر، وطلبت منه التفكير في هذا الأمر لحين عودتها من العمل .

القبض على ميرنا ومجدي.. تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 29



اعتراف ميرنا لمجدي بالقلق وسألته عن سبب اختفاء عمرو أنيس فحذرته عما إذا كان هناك لعبة يدبرها من وراءها فانفعل عليها وأخبرته أن كمال زين قد وقعها في الكلام أثناء الحديث معه، ثم حضرت الشرطة للقبض عليهم بسبب وجود أدلة جديدة ضدهما.

احداث مسلسل رقم سري

حديث أحد إدارة البنك مع لقاء عن زيادة مشاكل الفرع وأنهم يريدوا إغلاقه وطلبوا منه مهلة ثلاثة أشهر لكي يرى التغيير الذي ستقوم به فأعطاها مهلة 6 أشهر .

حديث لقاء مع باسم لكي يصبح ناءب مدير البنك بدلا من مجدي فأخبرها أنه لا يحب أن يكون تحت الأضواء وأخبرها أنه سيقف بجانبها إذا احتاجت شيءا وأخبرته أنها كانت سترسل اسمه للإدارة لكنه رفض وأخبرها بوجود أشخاص أفضل منهم.

حديث ماجدة علوان مع كمال زين وأخبرته أنها رفضت قضية مجدي وميرنا بسبب الأدلة التي ضدهما وأنها لا تقبل قضية خسرانة، وسألها عن مصير حساب ندى عشماوي فأخبرته أن الأمر في يد عمرو أنيس لكنها اتصلت به ولم يرد عليها وأخبرته أنها سوف تصل له مهما فعل.

تفاصيل مسلسل رقم سري



حديث وافي مع حسين وأخبره أن عدم إبلاغه عن الأدلة ساعة شيطان وطلب منه أن يعتذر للطفي عبود، فأخبره أنه سيشتري له هدية ويعتذر له لأنه أخطأ في حقه كثيراً.

حديث عمرو أنيس مع لقاء وأخبرها أنه لم يكن يصح أن يسافر دون أن يسلم عليها، وسألها عن مصير القرض الخاص به فطلبت أن يستعين ببنك آخر غيرهم وأخبرها أنه سوف يعود بعد ذلك وسوف تندم على ما فعلته معه.

تلقي عمرو مقطع فيديو من ماجدة علوان تطلب منه مقابلته قبل السفر لأن هناك موضوع مهم يخصه وأنها ستذهب للطفي عبود من أجله

ذهاب وافي لـ لطفي واعتذر له عما فعله معه، وأخبره أنه فعل الاتفاق الذي طلبه منه حسين .

رقم سري



حديث ماجدة علوان مع عمرو أنيس عن مقطع الفيديو الذي أرسله لها وطلب فيه مقابلتها، وأخبرهم وافي أنه دبر تلك المكالمة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حديث لطفي مع عمرو أنيس عن الشخص الذي قام بعمل التوكيل وقتل ندى وضرب والد لقاء ثم جاءت الشرطة للقبض عليهم واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل رقم سري



مسلسل رقم سري، يضم مجموعة من أبرز النجوم مثل ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

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