موعد إعادة الحلقة 29 من مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس

ينتظر جمهور مسلسل "رقم سري" بفارغ الصبر متابعة الأحداث القادمة، خاصة مع تصاعد الصراعات وتشابك العلاقات بين الشخصيات، مما جعل العمل حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل، الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه، يستمر في جذب الأنظار بفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله المميز.

يرصد موقع "الموجز" مواعيد ٳعادة عرض الحلقة الـ 29 من المسلسل لتسهيل متابعته على كافة المنصات والقنوات.

موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل "رقم سري"

تعرض الحلقة 29 من مسلسل "رقم سري" اليوم الإثنين عبر منصة Watch it في تمام الساعة السابعة مساءً للمشاهدين الذين يفضلون متابعة المسلسل عبر التلفاز، سيكون بإمكانهم مشاهدته غداً على قناة DMC في الساعة الثامنة مساءً.

إعادة عرض الحلقة عبر قناة DMC

إلى جانب العرض المباشر، تقدم قناة DMC أيضاً عدة مواعيد لإعادة الحلقة، لتمنح الجمهور فرصة لمتابعتها في أكثر من وقت حيث سيتم إعادة عرض الحلقة في الساعة الثانية والنصف صباحاً، الثانية عشر والنصف ظهراً، الحادية عشر مساءً، والثامنة صباحاً، بالإضافة إلى الخامسة مساءً عبر قناة DMC دراما.

تطورات مثيرة في الحلقة 28 من مسلسل "رقم سري"

في الحلقة 29 من مسلسل "رقم سري"، شهدنا تطورات درامية مشوقة كان أبرزها استدعاء الضابط حسين لصديقتها "نور"، التي قامت بتصوير ليلى ومساعدتها في التسبب في أزمتها خلال اللقاء، وجه الضابط حسين حديثه لها، مشيراً إلى أنها كانت قريبة من أخته وآمنت بها ودخلتها منزلها، لكنها في النهاية خانت الأمانة واستغلت طيبتها تلك الأحداث أثارت المزيد من التشويق وأظهرت الصراعات النفسية التي تعيشها الشخصيات، مما يعزز من مشاهد الإثارة في المسلسل.

أبطال مسلسل "رقم سري" ومواعيد العرض

مسلسل "رقم سري" من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الممثلين المميزين العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب يعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً، وعلى منصة Watch It الإلكترونية أداء الأبطال القوي وأحداثه المشوقة تساهم في جذب الجمهور بمتابعته بشكل مستمر.

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