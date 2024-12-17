زينة تروي أصعب أيام حياتها: "ولدت في الغربة وحيدّة واتهموني بالجنون"

كشفت الفنانة زينة، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش، عن واحدة من أصعب الفترات التي عاشتها، وهي فترة ولادتها لطفليها التوأم في الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت زينة عن الألم والمعاناة التي واجهتها بمفردها قائلة: "أنا شوفت في حياتي حاجات محدش يقدر يتجاوزها، ومرحلة ولادتي في الغربة كانت الأصعب ولادي اتولدوا تعبانين جداً، وكل يوم كنت بكتشف فيهم مرض جديد".

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وأضافت: "كنت خايفة أسيبهم، كنت عاوزة أعيش معاهم أطول وقت ممكن، لكن وضعي الصحي كان صعب جداً حتى أني كنت بنسى أكل وأشرب، وافتكروني في المستشفى إنسانة مجنونة أو مش طبيعية".

اتهام بالجنون وطلب المساعدة

وأوضحت زينة موقفاً صادماً عاشته في المستشفى: "الناس هناك افتكروني مالياش أهل، وجابولي شيخ ودكتورة نفسية عشان يهدوني المشكلة إن الدكتورة كانت هندية، وأنا بكلمها عربي، فاكرة إني بكلمها كده عشان مرتاحة معاها".

وأضافت: "جابوا مترجمة علشان يتأكدوا من حالتي النفسية، لأنهم كانوا على وشك إنهم ياخدوا ولادي المترجمة ساعدتني لما فهمتني، وقالت لهم إني ممثلة مشهورة، ودخلوا على الإنترنت علشان يتأكدوا".

محاولة لإنقاذ الوضع

تحدثت زينة عن الخطوات التي اتبعتها لتحسين صورتها أمام إدارة المستشفى: "المترجمة قالتلي: اعملي بالظبط اللي أقولك عليه عشان ولادك ما يتاخدوش قمت بتهدئة الأمور، جبت هدايا للمستشفى واتبعت تعليماتهم في النهاية، الطبيبة الكبيرة هناك قالتلي: لو كل الأمهات في بلدك زيك، بلدكم هتكون أعظم بلد في العالم ".

أنهت زينة حديثها بالتأكيد على أن هذه التجربة غيرت حياتها بالكامل، وعلمتها الصبر والقوة في مواجهة أصعب الظروف، مؤكدة أن حبها لطفليها كان الدافع الأساسي وراء صمودها.

آخر ٲعمال زينة

آخر أعمال الفنانة زينة كان مسلسل "العتاولة"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي وحقق صدى واسعًا لدى الجمهور تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يروي قصة شقيقين، خضر ونصار، اللذين يعملان في عالم النصب والجريمة تتشابك حياتهما مع العديد من المواقف المعقدة التي تضعهما في مواجهة عقبات خطيرة ومغامرات لا تخلو من الإثارة والتحدي. العمل سلط الضوء على الصراعات النفسية والاجتماعية التي تواجهها الشخصيات في سعيها لتحقيق أهدافها، مما جعل المسلسل واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية في الموسم.

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