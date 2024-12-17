مسلسل تحت الوصاية.. رحلة درامية مؤثرة تركت بصمة قوية

مسلسل تحت الوصاية نال إعجاباً كبيراً من الجمهور والنقاد على حد بفضل الأداء المتميز لبطلتها الفنانة منى زكي، وتقديمها لشخصية تلامس القضايا الإنسانية والاجتماعية بشكل عميق المسلسل يتميز بنصوص قوية تعكس واقعاً معاصراً، حيث نجح في تسليط الضوء على صراعات الحياة والمواقف التي تواجهها المرأة بطرق مؤثرة بفضل الأداء المتقن من فريق العمل، تمكن المسلسل من ترك بصمة ملحوظة في الدراما الرمضانية هذا العام.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

تحت الوصاية يتكون من 15 حلقة

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة الفنانة منى زكي، بجانب دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم العمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، حيث يقدم قصة درامية اجتماعية مشوقة تتناول صراعات الحياة وتأثيرها على شخصية بطلة العمل.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول شخصية حنان (تجسدها منى زكي)، التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها عادل الذي يعمل في مهنة الصيد، ويتركها بعد وفاته مع ولديها، مما يؤدي إلى تحولات كبيرة في حياتها تضطر حنان لمواجهة صعوبات من جانب عائلة زوجها التي تجبرها على اتخاذ خطوات غير متوقعة تنتقل حنان إلى دمياط، حيث تبدأ حياة جديدة تحت اسم مختلف، وتضطر إلى التخلي عن أنوثتها واحتراف مهنة الصيد، لتتولى قيادة مركب وسط الرجال، في مواجهة تحديات غير مسبوقة.

التميز الفني والإنتاج المميز

المسلسل يجسد عالماً مليئاً بالصراعات الاجتماعية، حيث تسلط الحكاية الضوء على قضايا المرأة وتحدياتها، مع تقديم أداء فني مميز من فريق العمل المخرج محمد شاكر خضير يجسد الأحداث بلمسة درامية مؤثرة، فيما يتميز العمل بالإنتاج الراقي الذي يتماشى مع أجواء المسلسل المستوحاة من الواقع الاجتماعي.

تفاعل الجمهور مع مسلسل تحت الوصاية

حقق مسلسل تحت الوصاية نجاحاً ملحوظًا، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين بفضل قصته العميقة وأداء النجوم المميز، مما جعله واحداً من أبرز الأعمال الرمضانية التي لاقت استحسان الجمهور.

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