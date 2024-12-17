شهدت الحلقة 28 من مسلسل رقم سري تطورات درامية متلاحقة، حيث باتت الأجواء مشحونة بالصراعات والخيانة، أبرز هذه التطورات كان تعيين مجدي في منصب نائب مدير البنك، مما أثار جدلاً واسعًا بين الشخصيات ودفع الجميع للتساؤل عن السبب وراء هذا القرار، كما كشفت الحلقة عن خيانة وافي عمرو وهبة للطفي عبود، ما أضفى مزيدًا من الإثارة على الأحداث.

موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري، الحلقة 29، تُعرض الحلقة 29 من مسلسل "رقم سري" اليوم الثلاثاء عبر منصة Watch it بتوقيت الساعة السابعة مساءً، مع إتاحة عرضها غدًا على قناة DMC الساعة الثامنة مساءً، مع موعدين آخرين في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بجانب ذلك يتم إعادة بثها عبر قناة DMC دراما في مواعيد أخرى الساعة الحادية عشر مساءً، وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا، والخامسة مساءً.

مسلسل رقم سري

تفاصيل أحداث الحلقة 28 من مسلسل "رقم سري"

بدأت الحلقة مع دخول مجدي (محمد عبده) إلى مكتبه الجديد كنائب مدير البنك، كما اتجهت له ميرنا رانيا منصور وسألته عن دوافع تعيينه في هذا المنصب، ليجيبها بأن لقاء آمنت بقدراته وقررت دعمه.

وبينما تحدثت ميرنا مع باسم أحمد الشامي، الذي أكد لها أنه لم يكن يتطلع لهذا المنصب، مشيرًا إلى أنه لم يكن ليقبل هذا الدور لو عُرض عليه.

كما جرى حوار بين عم منصور حسن العدل ولقاء ياسمين رئيس حول تعيين مجدي، حيث أوضحت لقاء أنها ترى فيه موظفًا كفؤًا يستحق الفرصة.

وفي مشهد آخر، دار حديث بين كمال زين (باسل الزارو) وعمرو أنيس (أحمد الرافعي)، حيث ناقش كمال قلق ميرنا وشعورها بالخطر، مع تأكيده على ضرورة التعاون بينهم لحماية الجميع، كما طلب نصيبه من حساب ندى عشماوي خارج البلاد، ليكشف له أنه يعلم بسفر رياض المفاجئ شقيق ندى في اليوم التالي.

أما باسم، فقد واجه لقاء بسؤاله عن سبب اختيارها لمجدي، لكنها تهربت من الإجابة وطلبت منه التركيز في عمله، لاحقًا حذر باسم مجدي من المساس بلقاء، مهددًا إياه بمصير مشابه لما حدث لندى عشماوي إذا حاول إيذاءها.

في تطور آخر، أبلغ خالد (محمد سليمان) باسم أن لقاء تسلمت منصبه، ثم واجه لقاء بحديث حول استغلالها للموقف لصالحها، متهمًا إياها بالتسبب في حبسه، لكنه أكد لها أن القاتل الحقيقي لندى عشماوي لا يزال في الفرع.

مسلسل رقم سري

تضمنت الحلقة أيضًا مشهدًا قويًا بين شريف وحسين، حيث أبلغه شريف أن نورا، التي أضرت بشقيقته، عادت من الخارج ويجري التحقيق معها، وذهب حسين مع شقيقته ليلى للتحقيق، ليواجه نورا ووالدتها بمسؤوليتها عن جريمة انتهاك الخصوصية التي دفعت شقيقته لمحاولة الانتحار، وأكد حسين أن العدالة ستأخذ مجراها، مطالبًا شقيقته بأن تفتخر ببراءتها.

مسلسل رقم سري

ابتزاز جديد من وافي.. ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 28

في لقاء آخر، اجتمع مجدي مع وافي الذي حاول ابتزازه وهدده بأدلة تدينه هو وميرنا، لكن مجدي رفض الرضوخ لطلباته، بعد ذلك تواصلت لقاء ياسمين رئيس مع لطفي عبود وأخبرته عن تهديدات وافي، مما دفع لطفي لمواجهة وافي مباشرة.

حاول وافي التمسك بحقه في نصيب ندى عشماوي وهدده أنه إذا لجأ للنيابة فسوف ينكر كلامه، ثم أخبره أنه لن يكمل العمل معه.

في نهاية الحلقة، واجهت لقاء أميرة بشأن اختفائها وسألتها عن تورطها في التحويلات المشبوهة، رفضت أميرة الحديث عن الأمر عبر الهاتف، لتنتهي الحلقة على هذا الغموض، تاركة الجمهور في حالة من الترقب لما سيحدث لاحقًا.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، يضم كوكبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، حسن العدل، أحمد الشامي، محمد سليمان، باسل الزارو، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

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