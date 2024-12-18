موعد إعادة الحلقة 29 من مسلسل رقم سري.. تعرف على التفاصيل

مسلسل رقم سري.. الحلقة 29 من مسلسل "رقم سري" جاءت مليئة بالتطورات المثيرة التي أضافت طابعًا من الغموض والتشويق، بدأت الحلقة بعلاقات متوترة بين الشخصيات الرئيسية، حيث بدأ مصطفى جاويش أحمد شاهين في توجيه اللوم لوافي عمرو وهبة حول تصرفاته مع لطفي صدقي صخر مع استمرار لقاء في محاولاتها للكشف عن أسرار القضايا البنكية المعقدة، بينما اتضحت أبعاد جديدة للجريمة التي يحققون فيها، ليكتشف الجميع أن مفاتيح الحل قد تكون في يد شخصية أميرة.

موعد إعادة الحلقة 29 من مسلسل رقم سري



ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة الحلقة 29 من مسلسل رقم سري، سوف يتم عرض الحلقة 29 يوم اليوم على قنوات DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما تعاد الحلقة في الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما تعرض الحلقة أيضًا على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بجانب إعادتين في تمام الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً، وتُعرض الحلقة الأخيرة اليوم على منصة "Watch it" في تمام الساعة السابعة مساءً.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 29



وتضمنت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 29 زيارة لقاء ياسمين رئيس لطفي عبود (صدقي صخر) في مكتبه وأخبرته أن أميرة شروق إبراهيم تواصلت معها، لكن عندما طلبت منها زيارتها في منزلها، تهربت وأغلقت الهاتف، وأخبرته أنها ستتواصل معها مرة أخرى، ثم أشارت إلى أنها تخشى أن يكون شخص ما وراءها قد طلب منها تورطها في عملية التحويل البنكي، و أشار لطفي إلى أن إذا كانت تلك الفرضية صحيحة، فربما كانت أميرة تحاول استجداء مساعدتها.

بعد ذلك، ذهب لطفي ولقاء إلى حسين رامي الطمباري وأخبروه بما فعلته أميرة، وقال لهم حسين إن مفتاح جريمة القتل بيد أميرة، وسأل لقاء عما إذا كانت تتوقع أن تتصل بها مجدداً، أجابته أنها لم تتوقع الاتصال بها في الأساس لأنهما ليسا صديقتين، وأوضح لطفي أن واقعة الاعتداء على والد لقاء مرتبطة بجريمة قتل ندى عشماوي، ثم تحدث عن شكوكه في شخص ما قبل أن تتصل بهم أميرة.

مسلسل رقم سري

في تطور آخر، ذهب وافي عمرو وهبة إلى شريف مصطفى عمر وأخبره أنه طلبه بصفة ودية، وسأله عن الأدلة التي يحتفظ بها ضد مجدي محمد عبده وميرنا رانيا منصور، وسأل شريف إذا كان لطفي هو الذي أبلغ عنه، فأجاب وافي أن هذه ليست أدلة بالمعنى المعتاد، وأخبره أنه سيتجه إلى محله للحصول على الهارد ديسك الذي يحتوي على تلك الملفات، فأرسل معه رجاله حتى لا يتهرب.

في مشهد آخر، زار حسين لطفي وأخبره أنه قابل أميرة مع لقاء وأنها ستذهب إلى النيابة للاعتراف بجريمة التحويل البنكي، وأخبر حسين لطفي أن وافي قد سلمهم جميع الأدلة التي حصل عليها.

في حديث مع والدها، أخبرت لقاء والدها بأنها ترغب في السفر معه خارج مصر، وطلبت منه التفكير في هذا الأمر لحين عودتها من العمل.

مسلسل رقم سري

فيما يتعلق بميرنا، اعترفت لمجدي بقلقها وسألته عن اختفاء عمرو أنيس، وحذرته من وجود لعبة قد يدبرها خلفها، مما جعله ينفعل عليها، وأخبرها أن كمال زين قد وقعها في الكلام خلال حديثهما، ثم حضرت الشرطة للقبض عليهما بسبب الأدلة الجديدة ضدهما.

في المشهد التالي، تحدث أحد مسؤولي البنك مع لقاء عن زيادة المشاكل في الفرع، وطلبوا منها إغلاقه، لكنها طلبت منهم مهلة ثلاثة أشهر، لكنهم أعطوها مهلة ستة أشهر لتقييم التغيير الذي ستقوم به.

في موقف آخر، طلبت لقاء ياسمين رئيس من باسم أن يصبح نائب مدير البنك بدلاً من مجدي، لكنه رفض ذلك قائلاً إنه لا يحب أن يكون تحت الأضواء، وعدها بالوقوف إلى جانبها إذا احتاجت إلى أي شيء، وأخبرته أنها كانت سيقدم اسمه للإدارة لو كان يفضل ذلك.

مسلسل رقم سري

تحدثت ماجدة علوان مع كمال زين وأخبرته أنها رفضت قضية مجدي وميرنا بسبب الأدلة التي ضدهما، وأكدت أنها لا تقبل قضية خاسرة، كما سألته عن مصير حساب ندى عشماوي، فأجابها أن الأمر في يد عمرو أنيس، أخبرته أنها اتصلت به ولكنه لم يرد عليها، وأنها ستصل إليه مهما حدث.

في حديث مع حسين، أخبر وافي أنه لم يكن من المفترض أن يخفي الأدلة عنهم وقال له إن ساعة الشيطان قد حانت، وطلب منه أن يعتذر للطفي عبود، وأخبره أنه سيشتري له هدية للاعتذار عما فعله معه.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 29

أما في حديث بين عمرو أنيس ولقاء، أخبرها أنه لم يكن ينبغي له السفر دون أن يسلم عليها، سألها عن مصير القرض الخاص به، فطلبت منه أن يتوجه إلى بنك آخر، ثم قال لها أنه سيعود مجددًا وأنها ستندم على ما فعلته معه.

تلقى عمرو أنيس مقطع فيديو من ماجدة علوان تطلب منه مقابلتها قبل سفره، حيث كان هناك أمر مهم يتعلق به، وأخبرته أنها ستذهب إلى لطفي عبود بخصوصه، فاندهش من ذلك.

في زيارة أخرى، ذهب وافي إلى لطفي واعتذر له عما بدر منه، وأوضح أنه نفذ الاتفاق الذي طلبه منه حسين.

مسلسل رقم سري

ثم تحدثت ماجدة علوان مع عمرو أنيس عن مقطع الفيديو الذي أرسلته له، وأخبره وافي أنه من دبر تلك المكالمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في مشهد أخير، ناقش لطفي مع عمرو أنيس، قصة الشخص الذي قام بعمل التوكيل وقتل ندى وضرب والد لقاء، قبل أن تأتي الشرطة للقبض عليهم، اختتمت الحلقة على هذا الحدث.



أبطال مسلسل رقم سري



مسلسل رقم سري يلعب بطولته كوكبة من النجوم البارزين، منهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم من الأبطال، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

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