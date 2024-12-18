تفاصيل الحالة الصحية لـ هيثم شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان هيثم شاكر لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ما حال دون مشاركته في حفل تكريم الفنان الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية الحفل، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين بالتعاون مع وزارة الثقافة برئاسة الوزير أحمد هنو، شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

وعكة صحية مفاجئة تبعد هيثم شاكر عن الساحة الفنية مؤقتاً

هيثم أصيب بنزلة برد شديدة مصحوبة بارتفاع كبير في درجة الحرارة، مما تطلب رعاية طبية عاجلة ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة بعد استقرار حالته الصحية.

ليلة استثنائية بألحان محمد رحيم

يشهد الحفل مشاركة مجموعة من نجوم الغناء الذين يقدمون أشهر أعمالهم الموسيقية التي حملت توقيع الموسيقار الراحل يبدأ محمد ثروت بأغنيته المميزة "يا مستعجل فراقي"، تليه شذى بأدائها الرائع لأغنيتها الشهيرة "أنا قلبي عشانه داب" وتطل سوما لتطرب الجمهور بأغنيتها "قابلنا"، بينما يعيدنا محمد محي لأجمل الذكريات مع "ليه بيفكروني عينيك" و"يا ليلي بتغيب عليا".

في فقرة استثنائية، يقدم إيهاب توفيق ميدلي من أشهر أغنياته مثل "يا سلام" و"اللي مدوبني"، ثم تبهر لطيفة الحضور برسالة قوية من خلال أغنيتها "مصنع الرجالة".

ويختتم الحفل بمفاجأة كبيرة مع تامر حسني، الذي يقدم أغنية "يروح البحر"، الهدية التي لحنها الراحل خصيصاً لابنته ماس قبل وفاته، في لحظة مؤثرة تجمع بين الفن والحنين.

هذا الحفل يقام تكريماً للموسيقار محمد رحيم، الذي رحل في نوفمبر الماضي عن عمر 45 عاماً تاركاً إرثاً موسيقياً خالداً يمزج بين الأصالة والحداثة.

أنوسة كوتة تكريم يليق بذكرى محمد رحيم

أعربت الفنانة أنوسة كوتة، زوجة الموسيقار الراحل محمد رحيم، عن امتنانها العميق لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل التكريمي وأشادت بالمشاعر الصادقة التي لمستها من الفنانين المشاركين، مؤكدة أن هذا الحب هو أصدق تعبير عن مكانة زوجها الراحل في قلوب محبيه.

كما كشفت أن الحفل سيشهد لحظة خاصة ومؤثرة بظهور ابنتها الصغيرة ماس رحيم، في مفاجأة تبرز الدفء الإنساني الذي طالما ميز حياة وإبداع محمد رحيم.

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