ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه.. صراع بين الطمع والمشاعر الإنسانية

تحمل الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه عنوان "رجل العائلة" وتدور أحداثها في رحلة مثيرة ومليئة بالتشويق.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل "ساعته وتاريخه"

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، خلال هذه الحلقة، يتناول المسلسل قصة رجل يتخذ قرارًا غير تقليدي في سعيه لاستخراج الآثار، حيث يقرر التضحية بابنه كقربان للجن في محاولة لفتح مقبرة قديمة.

تتصاعد الأحداث بشكل مثير، لتكشف عن مفاجآت درامية جديدة، حيث يكتشف أن ابنه يعاني من مشكلة صحية خطيرة في قلبه، مما يزيد من تعقيد الموقف، الحلقة تضم خالد كمال ومحمود سراج، الذين يظهران كضيوف شرف.

مسلسل ساعته وتاريخه



ومن المقرر أن تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة "دي إم سي"، كما يتم عرضها أيضاً على منصة Watch It في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه"

"ساعته وتاريخه" هو عمل درامي مستوحى من الواقع، حيث يسلط الضوء على 26 قضية حقيقية عُرضت في المحاكم المصرية، يتم تقديم كل قضية كقصة مستقلة تُروى في حلقة واحدة، مما يتيح للمشاهدين الغوص في تفاصيل مختلفة مع كل حلقة، والمسلسل يركز على استعراض الدوافع النفسية وراء الجرائم وكيفية معالجتها داخل أروقة المحاكم.

مسلسل ساعته وتاريخه

ملخص الحلقات السابقة

الحلقة الأولى كانت بعنوان"تلصص"، بدأت أحداثها بقضية حساسة تتعلق بالابتزاز الإلكتروني الذي يعاني منه الكثير من الفتيات، تناولت الحلقة قصة "نادية" التي لعبت دورها مايان السيد، وهي طالبة جامعية واجهت تهديدات من زميلها نتيجة صور خاصة بها، عقب رفضها أن ترتبط به.

الحلقة الثانية كان عنوانها "ساعة شيطان"، سلطت الضوء على قضية العنف الأسري، فقد ارتكزت على مأساة عامل كهربائي بسبب خلافه مع زوجته أدى لقتلها بشكل مأساوي، وكانت بطولة أحمد أمين.

الحلقة الثالثة عنوانها هو "صور فاضحة"، تناولت قضية التهديد من خلال نشر الصور الشخصية وابتزاز الضحايا، وقد ركزت على شخصية واجهت الابتزاز بالصمت خشية من الفضيحة العائلية.

الحلقة الرابعة عنوانها هو"فنان دكتور"، سلطت الضوء على شبكة إجرامية محترفة تقوم بسرقة العقارات الفاخرة عبر خطط مبتكرة، دمجت الحلقة بين التشويق والإثارة، وكانت بمشاركة ضيفي الشرف محمد شاهين ومريم نشأت، وانتهت بكتابة أرقام الجهات المختصة للإبلاغ عن هذه الجرائم.

أبطال المسلسل

يتميز مسلسل "ساعة وتاريخه" بمشاركة عدد من النجوم بجانب وجوه شابة اختيرت بعناية من خلال تجارب أداء بإشراف خبراء النصوص المعتمدة في المسلسل، المسلسل يشارك فيه مجموعة من الكتاب البارزين، مثل دينا ماهر وسيف قنصوة، الذين استندوا على ملفات بحثية دقيقة لكي يقدموا معالجة درامية متميزة تسلط الضوء على قضايا معاصرة بطريقة احترافية.

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