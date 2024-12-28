تسريب الغاز السبب.. مصـ.رع 6 أشخاص من أسرة واحدة بالفيوم

توفي 6 أشخاص من أسرة واحدة، تابعين لمركز سنورس من محافظة الفيوم، بعدما تسرب الغاز داخل منزلهم، وأثناء إغلاقهم لجميع منافذ الهواء، لقوا مصـ.رعهم جميعا.

الموجز تقف على تفاصيل الحادث.

نقل الجـ.ثث المختنقة بـ الغاز

ونقلت الـ6 جـ.ثث إلى مستشفى سنورس المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بلاغ بوفاة أسرة اختناقا بـ الغاز

وكان قسم شرطة النجدة التابع لمركز سنورس قد تلقى إخطارا مفاده مصرع أسرة كاملة مكونة من 6 أشخاص اختناقا بسبب تسريب الغاز بمنزلهم أثناء نومهم.

انتقال فريق المباحث وسيارات الإسعاف

وعلى الفور انتقل فريق من قوات الشرطة مدعومة بفريق من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، حيث اتضح أن تسرب الغاز أدى إلى إصابة أفراد الأسرة بحالة اختناق تسببت في وفاتهم.

سيارات الاسعاف

وجاء أسماء أفراد الأسرة الذين توفوا مختنقين بـ الغاز كما يلي:

سمر محمد، البالغة من العمر 37 عامًا، ومعتز أيمن، والبالغ من العمر 17 عامًا، وملك أيمن، البالغة من العمر 15 سنة، ومحمد أيمن، البالغ من العمر 8 سنوات، وعائشة أيمن، البالغة من العمر 5 سنوات، ورقية أيمن، البالغة من العمر 3 سنوات

وتم نقل الجـ.ثث إلى مستشفى سنورس المركزي، فضلا عن تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق كرداسة

وفي وقت سابق سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق بمنطقة كرداسة، التابعة لمحافظة الجيزة، حيث اندلع الحريق داخل إحدى الشقق السكنية، الأمر الذي دعاهم إلى إبلاغ قوات الشرطة على الفور، والتي اندفعت إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات الحماية لمدنية، وسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود مصابين.

وكانت الأجهزة الأمنية، التابعة لمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا، مفاده اندلاع حريق هائل في إحدى الشقق السكنية، وتصاعد أدخنة وألسنة نيران كثيفة من داخلها في منطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء، إلى مقر الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

كما أخلت قوات الحماية المدنية، طلاب إ حدى المدارس المجاورة لمكان الحريق، حفاظًا على سلامتهم، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على حريق كرداسة دون وقوع إصابات.

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