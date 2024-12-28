تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي لجلسة 25 يناير

عبد الله رشدي.. أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي إلى جلسة 25 يناير المقبل.

حضور عبد الله رشدي

وكان عبد الله رشدي حضر إلى مقر محكمة جنح القاهرة الجديدة، كي يحضر محاكمة طبيب النساء والتوليد بعد اتهامه بالتسبب في وفاة زوجته؛ لذا تستعرض الموجز التفاصيل.

يذكر أن الطبيب المتهم يمثل اليوم في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، بعد صدور قرار النيابة بإحالته للمحاكمة، بسبب ارتكابه خطأ طبي جسيم تسبب في الوفاة، بناء على تقرير الطب الشرعي.

ويرصد الموجز تفاصيل القضية.

تفاصيل القضية وتحقيقات النيابة

وكانت النيابة العامة قد أحالت طبيب النساء والتوليد المعروف إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أظهر تقرير الطب الشرعي أدلة واضحة على مسؤوليته عن الخطأ الطبي, وتعد شهادة شاهد الإثبات الرئيسي في القضية إحدى النقاط الفاصلة في تحديد مصير الطبيب أمام القضاء.

ويشار إلى أن وفاة زوجة عبد الله رشدي، قد أثار حالة من الجدل والتساؤلات دارت حول الوفاة، حيث توفيت بدعوى أن طبيب النساء والتوليد في مستشفى النسائم بالتجمع الخامس.

زوجة عبد الله رشدي

زوجة عبد الله رشدي، توفيت إثر تدهور حالتها الصحية بعدما خرجت من غرفة العمليات التي كانت تجري بها عملية نتيجة لتعرضها لوعكة صحية، الأهم أن ما حدث بعد العملية كان هو السبب في وفاتها.

تفاصيل واقعة زوجة عبد الله رشدي

تفاصيل القضية تستعرضها الموجز، إن زوجة عبد الله رشدي، تعرضت لوعكة صحية شديدة، ودخلت على إثرها مستشفى النسائم بالتجمع الخامس، تحولت بعدها إلى وحدة العناية المركزة، لكن بعدما تم إجراء العملية لها ونتيجة لإهمال الأطباء والممرضين، أدى إلى إصابتها بفشل كلوي ثم فشل كبدي.

زوجة عبد الله رشدي

زوجة عبد الله رشدي، توفيت إثر تدهور حالتها الصحية بعدما خرجت من غرفة العمليات التي كانت تجري بها عملية نتيجة لتعرضها لوعكة صحية، الأهم أن ما حدث بعد العملية كان هو السبب في وفاتها.

عبد الله رشدي

تفاصيل واقعة زوجة عبد الله رشدي

تفاصيل القضية تستعرضها الموجز، إن زوجة عبد الله رشدي، تعرضت لوعكة صحية شديدة، ودخلت على إثرها مستشفى النسائم بالتجمع الخامس، تحولت بعدها إلى وحدة العناية المركزة، لكن بعدما تم إجراء العملية لها ونتيجة لإهمال الأطباء والممرضين، أدى إلى إصابتها بفشل كلوي ثم فشل كبدي.

إصابات متكررة

بعدما أصيبت زوجة عبد الله رشدي، بالفشل الكلوي والفشل الكبدي أصيبت أيضًا بالتهاب رئوي حاد ثم فشل في التنفس، لكن قرحة فراش شديدة أضيفت لكل تلك الإصابات حتى وصل الأمر إلى التهاب بكتيري حاد في مكان القرحة؛ لتتوفى بعد كل تلك الأزمات الصحية في المستشفى.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتهم فيها طبيب النساء والتوليد الذي أجرى العملة، وتسبب بحسب الأقوال آنذاك في وفاتها، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أحالت الواقعة إلى محكمة الجنح.

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