ضحية عربة كارو.. أغرب جـ.ريمة قـ.تل في مركز الستاموني في الدقهلية

ضحية عربة كارو.. قصة واقعة راح ضحيتها بائع خضروات في مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، إذ إن ضحية عربة كارو كان يسير في الشارع وتشاجر مع سائق ونجله حتى لقي مصرعه.

ضحية عربة كارو

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ لم يتصور بائع الخضروات أن اصطدام بسيط بينه وبين سيارة ربع نقل سيجعله ضحية عربة كارو في غضون دقائق معدودة، وذلك بعدما طعـ.نه أب ونجله عدة طعـ.نات في مناطق متفرقة من جسده.

تفاصيل واقعة ضحية عربة كارو

البداية كانت في قرية أبو دشيشة التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية، إذ إن بائع الخضروات كان يقود العربة الكارو، وخلال سيره بالطريق اصطدم بسيارة ربع نقل، لكن هذا الاصطدام كان السبب في إنهاء حياته.

سائق السيارة الربع نقل ونجله كانا داخل السيارة، فبعد الاصطدام ترجل الاثنان من السيارة ليرى ما حدث فيها من خدوش أو خسائر حتى تبدأ الواقعة.

شجار أدى إلى جريمة

بعدما ترجل الاثنان من السيارة وجدا خدوشًا فيها، فبدأت المعاتبة بالكلام بين الجانبين، لكن النقاش تحول إلى مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة، أخرج سلاحًا أبيضًا وطعـ.نه به عدة طعنات متفرقة بالجسد.

مصرع ضحية عربة كارو

أنهى سائق ونجله، حياة بائع خضراوات بقرية أبو دشيشة التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية، إثر خلاف نشب نتيجة اصطدام بسيط بين عربة كارو بسيارة ربع نقل ملك للمتهمين.

ضحية عربة كارو

بلاغ بالواقعة

اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة من مستشفى بلقاس بوصول شاب مصاب بعدة طعنات إدعاء تعدي آخرين عليه، وقتله بسبب شجار بسيط.

معاينة محل الواقعة

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، إذ تبين مصرع شاب يدعى "محمود.م.ال"، 28 عاماً، مقيم بمركز الستاموني، بعد التعدي عليه بأسلحة بيضاء على يد أب ونجله، إثر خلافات علي احتكاك عربة كارو بسيارة نقل ملك للمتهمين، وتوفي عقب وصوله المستشفى نتيجة التعدي.

جرى نقل الجـ.ثة إلى المشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وكشف ملابسات الواقعة.

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