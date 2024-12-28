موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة

يترقب الجمهور، عرض الحلقات الجديدة من مسلسل ساعته وتاريخه الذي حقق نجاح كبير منذ بدء عرضه في الأيام الماضية، العمل الذي يفتح ملفات المحاكم المصرية.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ساعته وتاريخه والتفاصيل كاملة حول العمل خلال السطور التالية.

موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه

يعرض مسلسل ساعته وتاريخه في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات dmc.

يعرض مسلسل ساعته وتاريخه، في الساعة التاسعة مساء على منصة شاهد الرقمية.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه

شاركت الفنانة حنان سليمان في الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه، والحلقة كانت بعنوان "بلوك" حيث قامت حنان بقتل جارتها والسبب أنها قامت بعمل بلوك لها، وكانت حنان ستلقي الجريمة على عمال ليس لهم ذنب ومع تدخل الجيران كشفت الحقيقة، وفي النهاية اتحكم عليها بالإعدام.

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه

شارك الفنان أحمد داش والطفل عمر شريف في الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، والحلقة بعنوان " الحذاء الذهبي" حيث دارت أحداث الحلقة عن سرقة فيلا اللاعب العالمي محمد صلاح وتم بيع أحذيته في السوق السوداء.

وكان أحمد داش يبيع مسروقات محمد صلاح، واستغل فقر والد الطفل عمر شريف الذي كان يبحث عن حذاء رياضي لابنه بنصف الثمن، واكتشف الطفل عمر سرقة الأحذية ولكن في النهاية تم القبض على أحمد داش.

ساعته وتاريخه

نجوم مسلسل ساعته وتاريخه

يشارك في مسلسل ساعته وتاريخه، نخبة من النجوم أبرزهم أحمد أمين، محمد شاهين، سليمان عيد، لبنى ونس، بالإضافة إلى النجوم الشابة الذين شاركوا في برنامج كاستينج مع المخرج عمرو سلامة، كل حلقة من المسلسل يشارك فيها نجم إلى جانب وجوه صاعدة من برنامج كاستينج إخراج عمرو سلامة.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبرز قصص ساعته وتاريخه

يناقش مسلسل ساعته وتاريخه، أبرز الجرائم في المحاكم المصرية، حيث طرحت الحلقة الأولى قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام الحرم الجامعي بالمنصورة وتم الحكم عليه بالإعدام.

ساعته وتاريخه

وفي الحلقة الثانية طرحت قضية رجل يقتل زوجته ويدفن أشلاءها هلى سطح منزله والشرطة تكتشف الجريمة في نهاية الأحداث وغيرها من الجرائم.

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