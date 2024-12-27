موعد الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه.. عرض مستمر للقضايا المثيرة للجدل

يترقب الجمهور، عرض الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه الذي أثار الجدل في حلقاته السابقة منذ بدء عرضه في الأيام الماضية، حيث اقتبست حلقاته من ملفات المحاكم المصرية.

وفي إطار ذلك، يرصد موقع الموجز كافة التفاصيل حول موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ساعته وتاريخه وكافة التفاصيل خلال السطور التالية.

مسلسل ساعته وتاريخه

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه



من المقرر عرض الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه، اليوم الجمعة في الساعة العاشرة مساءً على قناة DMC، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً عبر منصة Watch It.

يذكر أن مسلسل ساعته وتاريخه قد حقق نجاح كبير منذ انطلاقه في جذب انتباه المشاهدين، حيث عُرضت حتى الآن سبع حلقات تناولت قضايا مثيرة ومتشابكة من ملفات المحاكم المصرية.

مسلسل ساعته وتاريخه

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه



عرضت بالأمس الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، بطولة أحمد داش والطفل المبدع عمر شريف ومن إخراج عمرو سلامة، وكانت الحلقة بعنوان "الحذاء الذهبي".

مسلسل ساعته وتاريخه

تناولت الحلقة حول قضية سرقة فيلا اللاعب العالمي محمد صلاح، هذه القضية أثارت الجدل بين المشاهدين، حيث عُرضت بطريقة درامية مميزة، ودارت الأحداث حول طفل موهوب في كرة القدم من أسرة فقيرة والده يبحث له عن حذاء رياضي بسعر رخيص الثمن حيث أخذ ابنه لمكان يبيع الأحذية بنصف الثمن وهناك يكتشفوا بيع أحذية محمد صلاح المسروقة من منزله.

اكتشاف مواهب جديدة من رنامج كاستينج

يأتي هذا المسلسل نتاج برنامج "كاستينج"، الذي قدمه المخرج عمرو سلامة لاكتشاف المواهب الجديدة في مجال التمثيل، وقد أثبت الفائزون في البرنامج قدرتهم على تقديم أداء قوي ومميز، مما أضاف قيمة فنية للمسلسل منها أية عبد الكريم وإسلام خالد الذي أبدع في حلقة قضية نيرة أشرف الحلقة الأولى وحلقة أخرى عن الدارك ويب شاركت بطولتها الفنان سليمان عيد

صناع ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يُقدَّم بأسلوب درامي مشوق من تأليف محمود عزت، وإخراج ثلاثي مميز يضم عمرو سلامة، عمرو موسى، وأحمد عادل، يُركز العمل على استعراض قضايا من داخل المحاكم المصرية بأسلوب يحاكي الواقع ويبرز تفاصيل إنسانية واجتماعية عميقة.



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