حـ.ادثة شبرا الخيمة.. كيف تجسدت جـ.ريمة الدارك ويب بمسلسل ساعته وتاريخه؟

حـ.ادثة شبرا الخيمة.. جـ.ريمة الدارك ويب كانت ولا تزال قضية رأي عام تفاعل معها الجمهور بسبب ما حدث مع شاب بريء يدعى أحمد، إذ قـ.تله شخصان المتهم الأول "طارق"، والثاني "علي"، لكن يبدو أن حـ.ادثة شبرا الخيمة من شدة تأثيرها على المجتمع بأنها جـ.ريمة رأي عام تم تجسيدها في مسلسل ساعته وتاريخه.

حـ.ادثة شبرا الخيمة

حـ.ادثة شبرا الخيمة، جسدها مسلسل ساعته وتاريخه في الحلقة السادسة، إذ كشفت الحلقة جـ.رائم الإنترنت المظلم "Dark Web"، حيث تتناول جريمة قـ.تل بشعة ارتُكبت بدم بارد لتحقيق مكاسب مادية، ويعرض الموجز تفاصيل الحلقة.

حـ.ادثة شبرا الخيمة

القصة الحقيقية لـ حـ.ادثة شبرا الخيمة

حـ.ادثة شبرا الخيمة، ركزت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه على جـ.ريمة قـ.تل استهدفت شابًا بريئًا يُدعى "أحمد"، قُـ تل بوحشية على يد شخصين.

الجـ.ريمة نفذها المتهم الأول "طارق"، الذي يعمل في مقهى، وشريكه الأصغر "علي"، البالغ من العمر 15 عامًا، و تم استدراج الضحية إلى منزل "طارق" باستخدام وعود زائفة، ثم تم تخديره وخنـ.قه بحزام.

لم يكتفِ الجناة بقـ.تل الضحية، بل قاموا بتصوير جثته وبيع اللقطات على الإنترنت المظلم، ما يبرز البشاعة المرتبطة بهذه الشبكات الإجرامية.

تفاصيل حـ.ادثة شبرا الخيمة

تفاصيل حـ.ادثة شبرا الخيمة، جسدتها دراميًا الحلقة السادسة، إذ بدأت أحداث الحلقة تحت عنوان "تفاحة" من خلال شخصية "سمير"، الذي جسد دوره الفنان سليمان عيد، حيث يقوم بقـ.تل الضحايا وتصوير فيديوهات لتشريحهم، ثم بيعها على موقع "الدارك ويب"، وخلال الأحداث يكتشف "ظاظا" الذي يجسد دوره الشاب "إسلام خالد"، أن شقيقه "بندق"، كان من ضحايا "سمير".

حـ.ادثة شبرا الخيمة

الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه



الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه قدمت رؤية درامية مؤلمة جسدت كل تفاصيل الجـ.ريمة البشعة التي ارتكبت بحق أحمد ضحية الدارك ويب، الذي راح ضحية الغدر لمبلاغ تدفع من الخارج في مثل تلك الجـ.رائم.



موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

يعرض الليلة مسلسل "ساعته وتاريخه" الحلقة السادسة بعنوان "تفاحة" على قناة DMC، الذي يعرض تفاصيل العديد من الوقائع الحقيقية التي حدثت بالفعل على أرض الواقع، من خلال تجسيدها بصورة درامية.



اقرأ أيضا: موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه.. تعرف على التفاصيل الكاملة



الإنترنت المظلم .. أسرار وخفايا الدارك ويب التي لا يعرفها الكثيرون