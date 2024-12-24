خطف وهـ.ـتك عرض وقـ.ـتل.. القصة الكاملة لقضية الطفلة سجدة التي قلبت السوشيال ميديا

كقصة الأميرة النائمة، استدرجت المتهمة الطفلة سجدة بتفاحة، وضعت بها المنو وجعلت نومها أبدي، لتكسر قلب أمها بعد خلافات اندلعت بينهما، لتكون الطفلة سجدة هي الضحية.

الموجز تسرد قصة قـ.ـتـ.ـل الطفلة سجدة.

الاستماع لطلبات دفاع المتهمين بقتـ.ل الطفلة سجدة

واستمتعت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتـ.ل الطفلة سجدة، إلى أقوال الدفاع والذي طلب تأجيل القضية لحين الاطلاع على أوراق وتفاصيل القضية.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14650 لعام 2024 جنح ثان السلام، والمقيدة برقم 4604 لعام 2024 كلي شرق القاهرة، برئاسة المستشار شادي البرقوقي، المحام العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية والمستشار باسل النجار، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، اتهامات وجهت للمتهمة "إيمان. س. أ"، بائعة خضراوات، وزوجها "رجب. ن. م"، محبوس بذات القضية، بدائرة قسم شرطة ثان السلام، قتـ.ل المجني عليها الطفلة سجدة عمرو رمضان، مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية وعقدت العزم على إزهاق روحها بغرض الانتقام من والدتها.

الطفلة سجدة

وتابع أمر الإحالة لأن المتهمة أعدت عدتها لمخططها الإجرامي، فقد استدرجت الطفلة وأحكمت قبضتها عليها، ثم أطبقت فمها قاصدة كتم أنفاسها ثم راطمه رأسها بالحائط، وحتى تتأكد من وفاتها غمرت جسدها بالمياه قاصدة إزهاق روحها البريئة.

وجثم المتهم الثاني وزوج المتهمة الأولى فوق جسد الطفلة سجدة، مستكملا سلسلة الاعتداء عليها، وهتك عرضها، لتتوفي في الحال، ومحدثان بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

اختطاف وهتك عرض وقتـ.ل الطفلة سجدة

وأشار أمر الإحالة إلى أن جناية قتـ.ل الطفلة سجدة اقترنت بها جناية أخرى، ألا وهي أنهما وبذات الزمان والمكان خطفت المتهمة الأولى المجني عليها الطفلة سجدة، بعدما أوهمتها بإعطائها تفاحة وقطعًا من الحلوى مستغله حداثة سنها وشعورها بالأمان نحوها، لتقرر إبعادها عن أعين والديها، كي تنفذ جريمتها محل الاتهام سالف ذكره، وذلك على النحو البين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن جثة الطفلة ظهر عليها هتك للعرض، الأمر الذي يدعو لاتهام الزوج بهتك عرض الطفلة سجدة، بالقوة وتحت التهديد، مستغلا كونها لم تبلغ من العمر 8 سنوات، مستغلاً انعدام مقاومتها ووهن قوتها تأثراً بأفعال المتهمة الأولى المتقدم وصفها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضًا:

نص اعترافات قاتل شقيقة زوجته الأجنبية في عابدين

مأساة طفلة الهرم.. بين قسوة الأم ووحشية العشيق