النيابة تستمع لوالدي الطفل في حريق شقة سكنية بـ15 مايو

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية إلى شهود العيان، لأقوالهم للوقوف على حقيقة وفاة طفل في حريق 15 مايو، والذي اندلع في مسكن والديه حيث يقيم، كما صرحت بدفن جثته بعد استخراج تقرير الطب الشرعي وتسليمها لذويه.

الموجز يسرد تفاصيل الحادث في السطور التالية.

أقوال والدي الطفل

وجاءت أقوال والدي الطفل، والتي أقرا بها أمام النيابة العامة، أن الطفل غافل والدته بعد خروجها من الشقة لشراء متطلبات المنزل، وعبث في عيون البتوجاز، ولحداثة سنه لم يتمكن من السيطرة على النيران، ولم يتمكن من الهرب بسبب أن والدته أغلقت الباب عقب خروجها.

سبب وفاة الطفل

وتوفي الطفل حرقا واختناقا من الغاز، مؤكدين عدم وجود أي شبهات جنائية، لتباشر النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الطفل إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة 15 مايو، مشددة على سرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على آخر تطورات الحريق واستكمال التحقيقات.

حريق ووفا ة الطفل

بلاغ بالحريق

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من رئيس قسم مباحث قسم شرطة 15 مايو، المقدم محمود عاطف، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، باندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وإبلاغ الحماية المدنية وقوات الإسعاف.

التحفظ على جثة الطفل

وتوفى طفل إثر اندلاع الحريق في شقة والديه السكنية الكائن في مدينة 15 مايو، وأمرت جهات الأمن بالتحفظ جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة.



وفاة الطفل

وحسبما أكدت التحريات المبدئية والتي قام بها فريق المباحث، الطفل يدعى عمر عزت، ويبلغ من العمر 7 سنوات، توفي متأثرًا بحروق من الدرجة الثالثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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