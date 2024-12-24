حـ.ادث العدوة بالمنيا.. مصرع راعي كنيسة وإصابة شخصين آخرين إثر انقلاب سيارة

كثرت في الأيام الأخيرة حوادث الطرق، حيث حصدت الكثير من الأرواح، ليبدأ من جديد اليوم حادث العدوة، حيث انقلبت سيارة على طريق الصعيد الغربي بحري عند مدخل مدينة العدوة بمحافظة المنيا، تفاصيل الحادث تستعرضها الموجز.

مصرع راعي كنيسة

وجاء مصرع راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة، بمطرانية بني مزار، في حادث طريق الصعيد الغربي بحري عند مدخل مدينة العدوة بمحافظة المنيا، فضلا عن إصابة سائق وربة منزل، بسبب انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة، بالإضافة للتحفظ على السيارة والسائق حتى يتم التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث.

بلاغ بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن محافظة المنيا، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، مفاده انقلاب سيارة أسفر عنه مصرع راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة، بمطرانية بني مزار، وإصابة سائق وربة منزل.

حادث العدوة بالمنيا

أسماء المصابين والضحية

وعلى الفور هبت الأجهزة الأمنية المختصة إلى محل الواقعة، ليتضح من المعاينة المبدئية مصرع القس موسي بطرس حنا، والبالغ من العمر 45 سنة، راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة، بمطرانية بني مزار.

كما أصيب كل من نادية نجيب سعد، البالغة من العمر 41 سنة، ربة منزل، و كيرلس جرجس عبد الملاك، البالغ من العمر 32 سنة، سائق، مقيمين بمدينة بني مزار.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث، والتي أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد التقرير الطبي الذي أصدره مفتش صحة العدوة، أن وفاة راعي الكنيسة كان بسبب نزيف في المخ، وكسر بالجمجمة؛ موضحا أن الإصابات أدت إلى توقف التنفس وعضلة القلب ما أسفر عن مصرعه.

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