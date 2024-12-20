شقاوة عيال.. مصرع الصغيرة منة من أعلى سطح منزلها في الفيوم

كانت تلهو كجميع أقرانها، ورفضت والدتها خروجها للشارع، فقررت الصعود لسطح المنزل، وأثناء لعبها لم تنتبه لتسقط من فوق المنزل وتفيض روحها البريئة لخالقها، تلك الحورية الصغيرة التي لم تبلغ الـ10 سنوات، لتكمد قلب والديها عليها.

تفاصيل الواقعة ترويها لكم الموجز.

الموجز تستعرض تفاصيل الواقعة، إذ كانت البداية كانت بوفاة التلميذة الصغيرة ذات المرحلة الإبتدائية، والتي تقيم في قرية نقاليفة بمركز سنورس في محافظة الفيوم، حيث سقطت الصغيرة من أعلى سطح منزل أسرتها، أثناء لهوها، وتم نقل الصغيرة للمستشفى، كما فشلت جميع محاولات إنقاذها لتتوفى في الحال.

الطفلة منة

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، مفاده ورود بلاغ من "ع. م "، بسقوط ابنته "منة الله . ع"، البالغة من العمر 10 سنوات، وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، من أعلى سطح منزله الكائن بقرية نقاليفة، بمركز سنورس، أثناء لهوها، نافيا تسبب أحد بالتسبب في الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات من المباحث الجنائية، وتم سؤال والد الطفلة، ليؤكد أنه سقطت أثناء لهوها من فوق سطح المنزل اختل توازنها وسقطت أرضا، الأمر الذي أدى لحدوث إصاباتها الخطيرة والتي أودت بحال الأمر لإزهاق روحها، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الوفاة جنائيا.

توقيع الكشف الطبي

ووقع الطب الجنائي الكشف الطبي على جثة الطفلة، بأمر من مفتش الثخة، والذي أكد عدم وجود أي شبهات جنائية في الوفاة، بالإضافة إلى أن النيابة العامة قننت الإجراءات لتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لكي تتولي التحقيق، فضلا عن أنها صرحت بتسليم جثمان الطفلة لذويها، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.

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