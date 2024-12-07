العثور على جـ.ـثة شاب غارقة في الفيوم.. تفاصيل الجر.يمة واعترافات القـ.ـاتل

فك لغز الجر.يمة.. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من فك لغز العثور على جـ.ـثة شاب مجهول الهوية طافية في مياه بحر الرفيع بمركز سنورس، الحادثه بدأت عندما عثر أحد المزارعين على الجثة داخل الحشائش بعد أكثر من 15 يومًا من غرقها، اللافت أن الجثة كانت بلا رأس، مما أثار ذهول الأهالي وبدأت تحقيقات مكثفة بقيادة رجال الأمن.

وترصد الموجز في السطور التالية اعترافات القاتل التفصيلية ودافعه امام التحقيقات.

جهود الأمن تكشف هوية الضحية

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بلاغًا من العميد محمد مريز، مأمور قسم شرطة مركز سنورس، يفيد بالعثور على الجثة، بعد إجراء التحريات تبين أن الجثة تعود لشاب يُدعى "يوسف عبد التواب"، يبلغ من العمر 20 عامًا، ويعمل مساعد حلاق بمركز سنورس.

التحقيقات كشفت أن والد الضحية، البالغ من العمر 56 عامًا، وشقيقه الأكبر إسلام، 25 عامًا، هما المسؤولان عن ارتكاب الجريمة.

دوافع ارتكاب الجريمة

وفقًا للتحقيقات، كان سبب الجريمة هو إدمان المجني عليه للمخدرات، هذا الإدمان تسبب في مشاكل أسرية مستمرة، حيث كان الشاب يعتدي على أفراد الأسرة، خاصة والدته وأخواته، ويهددهم باستمرار للحصول على أموال لشراء المخدرات، في يوم الحادث صعّد تهديداته ملوحًا بإشعال النار في المنزل إذا لم يتم تلبية مطالبه، مما دفع والده وشقيقه لاتخاذ قرار بقتله لإنهاء معاناتهم.

اعترافات الأب بتفاصيل الجريمة

أثناء التحقيقات، اعترف الأب بتفاصيل الحادث قائلاً: "ابني كان يُسبب لنا جحيمًا يوميًا، وحاولنا مساعدته مرارًا وتكرارًا، لكنه كان يعود لتعاطي المخدرات ويزيد من مشاكله مع الأسرة، يوم الجريمة، هددنا بإحراق المنزل، فلم أجد أمامي سوى التخلص منه."

الأب أوضح أنه استخدم قطعة حديدية (عتلة) لضرب رأس ابنه عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. ثم وضع الجثة داخل شكائر بلاستيكية وأغطية قماشية، وحملها بمساعدة ابنه الأكبر على دراجة نارية (تروسيكل) للتخلص منها في مياه بحر الرفيع.

تمثيل الجريمة وتجديد الحبس

بعد اعترافاته، اصطحبت النيابة العامة الأب وابنه إلى موقع الحادث لتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وعقب ذلك، قررت النيابة تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

تعكس هذه الجريمة المأساوية تأثير إدمان المخدرات على الأسر، حيث دفعت المشكلات الناتجة عن إدمان الشاب أسرته لارتكاب جريمة بشعة لإنهاء معاناتهم. القضية لا تزال قيد التحقيق، وتبرز أهمية التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها الاجتماعية الكارثية.



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