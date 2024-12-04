قاتل زوجته في المرج يعترف: مش ندمان وبلغت بعد ما نضفت شرفي

قاتل زوجته في المرج.. قضية من القضايا التي شغلت بال المواطنين ليتعرفوا على تفاصيلها، إذ أزاح قاتل زوجته في المرج الستار عن التفاصيل الكاملة للقضية خلال التحقيقات.

قاتل زوجته في المرج يعترف

قال قاتل زوجته في المرج خلال اعترافه: "خانتني، هو مين الراجل اللي ممكن يستحمل يعرف بخيانة مراته، ويسكت، أنا قتلتها ومش ندمان، وأنا اللي بلغت بعد ما نضفت شرفي"، بتلك الكلمات بدأ المتهم "أحمد. ع. ح"، بإدلاء اعترافاته أثناء تحقيقات النيابة العامة، مؤكدا أنه ارتكب جريمة قتل زوجته وجاره بمنطقة المرج، بسبب شكه في سلوكها.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم سابقا، إلى محكمة الجنايات، موجهة إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بداية القصة

الموجز تستعرض القصة من البداية كانت أن قاتل زوجته في المرج، شك في سلوك زوجته الأخلاقي منذ ما يقرب من شهر، مؤكدا أن كان يراقبها، ولكنه لم يتمكن من إمساك دليل مادي أو ملموس عليها، حتى فكر أنه قد يأتي بالمجني عليه، ويهدده تحت تأثير الضرب حتى يعترف بمعاشرة زوجة المتهم: " فضلت أراقبها ليل ونهار، وكل ما آجي أمسك عليها دليل تفلت من تحت إيدي".

تفاصيل الكواليس

المتهم بالفعل اتصل بابن أخيه، وحاول إقناعه بما يريد فعله، ولكنه رفض وأغلق الهاتف منهيا المكالمة: "جاري اتصل بيا، وقالي مراتك مع خالد في شقته لوحدهم، أخدت السكينة وروحت لخالد البيت، لقيته لوحده، بس الشيطان عماني وفضلت أضرب فيه بالسكينة، كان كل همي أموته وأغسل عاري".

أنهى حياة جاره

قرر المتهم قتل زوجته بعدما أنهى حياة جاره، وبالفعل ذهب للمحل الذي تعمل به زوجته، ولكنه وجدها غافية، فأيقظها، وأقنعها أن تذهب معه لمنزل أخته، وأثناء سيرهما بالطريق، أحست منه بالغدر، فحاولت الهرب، ولكنه تمكن من طعنها، بالكتف وثم الصدر، وبعدها اتصل بالشرطة وأبلغهم بجريمته، متابعا: "لما لقيت الناس اتلمت اتصلت بالشرطة وقلتلهم أنا قتلت 2 تعالوا خدوني".

قاتل زوجته في المرج

بلاغ بجريمة قتل

وكان قسم شرط المرج قد تلقى بلاغا، مفاده وجود صرخات وأصوات استغاثة من أحدى الشقق السكنية، وعلى الفور توجه ضباط المباحث برفقة قوة أمنية لمحل الحادث، ليجدوا جثتين مقتولتين بظروف غامضة، حيث كانت الجثة الأولى لسيدة مقتولة بطعنات متفرقة بالجسد، أما الجثة الثانية لرجل يبلغ من العمر 48 عاما، وهو جار المتهم، وتم العثور عليه مذبوحًا ومصابًا بطعنات في البطن والصدر.

اعتراف قاتل زوجته في المرج

وتبين من التحريات الأولية أن الزوج هو القاتل، فقد اعترف بنفسه على جريمته، مبررا فعلته بأنه يشك بسلوك المجني عليها، وأنه على علم بعلاقة جاره وزوجته الغير شرعية، مشيرا إلى أنه لا يملك وقت فراغ، ولكن تزوجته تغيرت في الفترة الأحيرة، الأمر الذي أثار ريبته، فاعتقد استغلالها غيابه عن المنزل لتأتي بعشيقها إلى الشقة.

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