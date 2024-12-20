قا.تل شقيقه.. كيف أعاد للأذهان أول جر.يمة في التاريخ؟

قاتل شقيقه.. أعاد إلى المشهد أول جريمة في التاريخ التي ارتكبها شقيق بحق شقيقه، وفقًا لقوله تعالى "فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين"، إذ إن قاتل شقيقه في قرية نكلا بمنشأة القناطر لم ينهِ حياة شقيقه فحسب، بل فعل فيه ما لم يتوقعه أحد.

قاتل شقيقه

قاتل شقيقه حكاية تجسدت أمام المارة على الطريق العام في قرية نكلا بمنشأة القناطر، تسردها الموجز، حيث إن المتهم لم يكتفِ فقط بالقضاء على شقيقه، بل ولا حتى الطعنات التي سددها له، بغض النظر عن السحل الذي سحله له، لكنه وضعه أمام المارة على الطريق العام ليجهز عليه بقالب طوب.

قاتل شقيقه

كواليس جريمة قاتل شقيقه

الجريمة بدأت من حيث نشبت الخلافات بين الشقيقين، فكما يقال في المثل الضغط يولد الانفجار، انفجار طالت مدته حتى يحدث على أرض الواقع، إذ إن الشقيق قاتل شقيقه حاول مرارًا أن يبتعد عن أذى شقيقه، لكن الخلافات بدأت تتراكم يومًا بعد يوم.

مع تكرار المشاكل، وكثرة الخلافات بدأت الأمور تأخذ طريقها إلى الأسوأ ليدخل الشيطان من هذا الباب الذي فتح بين الشقيقين، ويبدأ يقنع قاتل شقيقه بأن الحل في إنهاء حياة شقيقه بالضرب أولًا بعصا على رأسه، ثم الطعنات في مختلف أنحاء جسده.

تفاصيل الواقعة

أمر الإحالة في القضية رقم 15019 لسنة 2024، كشف أن المتهم "عمر.ر، عامل"، قتل شقيقه "عبد الرحمن.ر"، عمدًا مع سبق الإصرار، بسبب خلافات سابقة بينهما، فبيت النية وعقد العزم على إنهاء حياته وأعد العدة لذلك.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم تحين الفرصة المناسبة وما إن ظفر به فباغته بعدة ضربات بعصا على رأسه، لكنه لم ينتظر حتى ينتهي الأمر بل استل سلاحًا أبيضًا "سكينًا"، وانهال عليه بعدة طعنات متتالية استقرت بمواضع قاتلة بجسده.

أمر الإحالة أضاف أنه لم ينتهِ إلى هذا الحد في الواقعة، بل سحل شقيقه المجني عليه إلى الطريق العام، ووضعه أمام المارة حتى أجهز عليه بضربات متتالية بقالب طوب، حتى أنهى حياته.

الجريمة لم تكن منفردة، بل أضيف إليها بحسب أمر الإحالة إحراز المتهم جوهرين مخدرين الحشيش والترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ليحرر محضر وتباشر النيابة التحقيقات وتحيله إلى المحاكمة الجنائية.

فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه وسحله بالطريق العام وقتله بقالب طوب، بسبب خلافات سابقة بينهما، في قرية نكلا في منشأة القناطر.

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