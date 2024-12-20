زوجة في دعوى ضم الحضانة بمحكمة الأسرة: خطف عيالي وهرب

دعوى ضم الحضانة.. “خطف عيالي وهرب، مش عارفة ليه المشاكل كترت بينا، حاولت أتفاهم معاه لكن مفيش أي فايدة، أنا عاوزة عيالي”، بتلك الكلمات وقفت الزوجة أمام محكمة الأسرة تقيم دعوى ضمحضانة، ضد زوجها، بعدما غافلها وخطف أطفالها على حد قولها وهرب، لتحاول التفاهم معه مرات عديدة ليتفاهموا في خلافاتهم وديا لكن دون فائدة، فقررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لحل مشكلتها.

تفاصيل دعوى ضم الحضانة تسردها الموجز.

زواج 10 سنوات و3 أطفال

بدأت الزوجة في دعوى ضم الحضانة ، أمام محكمة الأسرة، التي أقامتها ضد زوجها، أنها تزوجت منذ 10 سنوات، وأثمر ذلك الزواج عن 3 أطفال، مشية إلى أن زوجها شخص طيب بطبعه، فهذا ما عهدته في بداية زواجهما، :“كان في بداية جوازنا فيه خناقات كتير زي أي بيت، لكن كنا بنحلها عادي، معرفش إيه اللي غيره، احنا طول عمرنا بنحل مشاكلنا وخلافاتنا بهدوء”.

دعوى ضم الحضانة

خلافاتنا بنحلها بينا

وقالت الزوجة في دعوى ضم الحضانة ، أمام محكمة الأسرة، التي أقامتها ضد زوجها، أنها تعهدت هي وزوجهت منذ بداية الزواج أن يحل خلافاتهما دون تدخل أي شخص غريب، لذا دائما ما كانت تنتهي الخلافات سريعا/ ولكن تلك المرة كانت مختلفة:" جوزي آخر سنة اتغير معايا بدأ كل خلاف بسيط بينا يكبر بدون داع، كان الأول شخص متفاهم، وبسيط في معاملته،مش عارفة إيه غيره، وحتى عيالي بدأوا يستغربوا منه".

دعوى ضم الحضانة هي الحل

وأضافت الزوجة في دعوى ضم الحضانة ، أمام محكمة الأسرة، التي أقامتها ضد زوجها، أن في آخر خلاف بينهما خطف زوجها أطفالا الثلاثة وهرب بهم، حاولت التواصل معه لحل الخلاف، لكن الزوج رفض النقاش معها، كما رفض أن يعيدلها أطفالها، :"حاولت كتير أقنعه يرجع ويرجع عيالي، لكنه رفض، مش فاهمة إيه اللي حصل لكل ده، أنا معملتش حاجة ودي كانت مشكلة عادية بينا، بس هو اتغير، شكيت غنه عرف عليا واحدة تانية، بس دي عمرها ماكانت أخلاقه، ودلوقتي مش عارفة مكانه ولا مكان عيالي".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى ضم حضانة لأطفالها ضد زوجها.

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