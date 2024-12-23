حا.دث الشرقية.. مصر.ع وإصابة 20 شخصا إثر تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي

حادث الشرقية.. طريق عُهد عنه أن حوادثه من أصعب الحوادث التي يمكن أن تحدث على الطرقات على الإطلاق، إذ إن الحادث الذي وقع عليه أسفر عن إصابة 19 شخصًا ومصرع شخص واحد، الموجز تسرد تفاصيل الحادث في التقرير التالي.

حادث الشرقية

حادث الشرقية، أسفر عن إصابة 19 شخصًا، ومصرع شخص آخر، إثر تصادم تريلا مع أتوبيس، أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين في اتجاه بلبيس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

مسلسل حوادث الطرق

حادث الشرقية، انضم إلى قائمة الحوادث التي تحدث على الطريق لتحصد الأرواح، ويلقى الأشخاص مصرعهم ويصاب آخرون بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد.

تفاصيل حادث الشرقية

تصادم أتوبيس مع تريلا على الطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين باتجاه بلبيس في محافظة الشرقية، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 19 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيات السعديين وبلبيس المركزي والغندور التخصصي بمركز بلبيس لتلقي الإسعافات اللازمة، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

بلاغ بـ حادث الشرقية

غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين باتجاه بلبيس في محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة تريلا مع أتوبيس 26 راكبا أعلى الطريق.

انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية بأن حادث الشرقية، وقع نتيجة عدم انتباه السائقين إلى الطريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فيما جارٍ تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

حادث الشرقية

مسلسل حوادث الطرق

لا يزال مسلسل حوادث الطرق الذي أصبح يحصد الكثير من الأرواح على الطريق، بل ويصاب خلاله الكثيرون بسبب انقلاب سيارة أو حتى اصطدامها بأخرى، فضلًا عن اشتعال النار في الأتوبيسات مستمرًا، إذ كان حادث طريق الشرقية، الحلقة الجديدة من هذا المسلسل اليوم.

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