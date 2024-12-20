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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

حادث تصادم علي الطريق الساحلي الدولي بالإسكندرية يسفر عن 15 مصابًا

حادث تصادم في اسكندرية
حادث تصادم في اسكندرية

التفاصيل الأولية للحادث.. شهد الطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات، أسفر عن إصابة 15 شخصًا، وقع الحادث عند محور التعمير بالقرب من كوبري كارفور العروبة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة المصاحبة لنوة الفيضة الصغرى، ويستعرض الموجز تفاصيل الحادث. 

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إخطار وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والمرور، برفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

 

تفاصيل الحادث وأسبابه

كشفت المعاينة الأولية عن تصادم سيارة تريلا، وميكروباص، وسيارة ربع نقل، حيث تسبب الانزلاق الناتج عن الأمطار الغزيرة في انقلاب إحدى السيارات.

 

حالة المصابين والإجراءات المتخذة

عدد المصابين: 15 شخصًا.

نقل المصابين:

7 حالات إلى مستشفى العامرية العام.

8 حالات إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم.


الإجراءات: تم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير المحضر اللازم، وجاري عرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

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