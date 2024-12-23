حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي.. إصابة 6 أشخاص بجـ.روح متفرقة بالجسم

حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي.. بداية لحلقة جديدة من حـ.وادث الطرق التي أصبحت تحصد الكثير من الأرواح على الطريق، بل ويصاب خلالها الكثيرون بسبب انقلاب سيارة أو حتى اصطدامها بأخرى، إذ كان حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي هو الجديد في حلقات ذلك المسلسل.

حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي

الموجز تستعرض تفاصيل حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي، إذ إن 6 أشخاص أصيبوا بسبب تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي.

حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي انضم إلى قائمة الحـ.وادث التي تحدث على الطريق لتحصد الأرواح، ويلقى الأشخاص مصرعهم، ويصاب آخرون بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد.

تفاصيل حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي

سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى ملاكي على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي؛ ليسفر حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي عن إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

بلاغ بـ حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا يفيد بتلقيها بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحـ.ادث

وانتقلت قوة أمنية، برفقة سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية تصادم سيارتين ميكروباص والأخرى ملاكي؛ ليسفر حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات وجـ.روح متفرقة بأنحاء الجسم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

حـ.ادث طريق طنطا الإسكندرية الزراعي

إزالة آثار الحـ.ادث

كما تم إزالة آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور، فيما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث، وإجراء تحليل مخدرات لكل من السائقين، فضلًا عن سرعة تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

فيما أسفرت التحريات الأولية للمباحث عن أن سبب الحادث انشغال السائقين عن الطريق، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيدهما، وأسفر عن تصادم السيارتين وإصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات وجـ.روح بأنحاء متفرقة من الجسم، لكن النيابة تواصل تحقيقاتها للوقوف على السبب الحقيقي للواقعة.

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