قـ.اتلا الخصوص.. القصة الكاملة من اتهام شخصين بقـ.تل آخر حتى حبل المشنـ.قة

قـ.اتلا الخصوص، قصة دارت أحداثها في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، انتهت بإنهاء حياة المجني عليه بأعـ.يرة نارية، حيث استدرجه المتهم الثاني وأطلق عليه المتهم الأول أعـ.يرة نارية فأراده قـ.تيلًا؛ ليصل قـ.اتلا الخصوص إلى حبل المشنقة بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعـ.دامهما.

قـ.اتلا الخصوص

الموجز تستعرض قصة قـ.اتلا الخصوص، لم يكن المتهمان لديهما أي خلافات سابقة مع المجني عليه، ولم يستدعِ أي شيء لقـ.تله لكنه الشيطان الذي غالبًا ما يؤثر على عقول بني البشر.

الشيطان الذي هيئ قـ.اتلا الخصوص، إلى تنفيذ جريـ.متهما بشكل غير متوقع للمجني عليه في أي وقت، لكنه كأي شاب يخرج مع الشباب ويذهب لأي مكان به عمل.

تفاصيل جـ.ريمة قـ.اتلا الخصوص

شابان لم يتجاوز أكبرهما سنًا 32 عامًا، لكنهما دبرا جريـ.متهما للقضاء على المجني عليه، فاستدعياه إلى مكان ناء بعيدًا عن أعين المارة ونفذا جـ.ريمتهما وفرا هاربين.

أمر الإحالة

قال أمر الاحالة الخاص بالقضية رقم 8613 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3267 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، إن المتهمين "إسلام أ ق"، 32 سنة، سائق، مقيم شارع كابينة النور عزبة النخل بالخصوص، و"عبد الرحمن أ س"، 26 سنة، مقيم شارع الأنوار المحمدية بالخصوص، قتـ.لا في يوم 10 / 6 / 2023 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، المجني عليه "أحمد.م.ا.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

قاتـ.لا الخصوص

تبيت النية

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وذلك من خلال خطتهما التي بدأت باستدعائه من قبل المتهم الثاني، لكنهما بعدما حضر إلى المكان الناء المتفق عليه، أخرج المتهم الأول السـ.لاح الناري في وجه الضحـ.ية، وأطلق عليه الأعـ.يرة النارية قاصدًا إزهاق روحه، فاستقرت العديد من الرصـ.اصات في أنحاء متفرقة من جسده، بحسب تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين حازا وأحرزا سـ.لاحًا ناريًا مششخن (طبنجة)، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السـلاح الناري محل الاتهام السابق بغير ترخيص، فيما تم تحرير محضر آنذاك ونقل الجـ.ثة إلى المشـ.رحة، وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بسرعة ضبط المتهمين.

الحكم على قاتـ.لا الخصوص

اعترف المتهمان أثناء التحقيقات بجـ.ريمتهما، فحبستهما النيابة، إلى أن أحالتهما إلى محكمة الجنايات؛ لتصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن، بالإعـ.دام شنـ.قا لسائق وعاطل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي بصحة إعـ.دامهما.

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