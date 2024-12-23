حادث دار السلام.. حلقة جديدة لحوادث الطرق تسفر عن إصابة 5 أشخاص

حادث دار السلام.. بداية لحلقة جديدة من حوادث الطرق التي أصبحت تحصد الكثير من الأرواح على الطريق، بل ويصاب خلالها الكثيرون بسبب انقلاب سيارة أو حتى اصطدامها بأخرى، أو بحائط على الطريق، إذ كان حادث دار السلام اليوم هو الجديد في حلقات ذلك المسلسل.

حادث دار السلام

الموجز تستعرض تفاصيل حادث دار السلام، إذ إن 5 أشخاص أصيبوا بسبب اصطدام سيارة أجرة بالحاجز الخرساني على الطريق بنطاق مركز شرطة دار السلام في محافظة سوهاج.

حادث دار السلام انضم إلى قائمة الحوادث التي تحدث على الطريق لتحصد الأرواح، ويلقى الأشخاص مصرعهم ويصاب آخرون بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد.

تفاصيل حادث دار السلام

سيارة أجرة كانت تسير على الطريق في نطاق مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج فاصطدمت بالحاجز الخرساني؛ ليسفر حادث دار السلام عن إصابة 5 أشخاص بكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

بلاغ بـ حادث دار السلام

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دار السلام، يفيد باصطدام سيارة بالحاجز الخرساني على الطريق، ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من المركز، برفقة سيارات الإسعاف، إذ تبين من المعاينة الأولية أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة المدعو "محمد.س.ع، 24 سنة"، سائق ومقيم دائرة المركز على طريق بدائرة مركز شرطة دار السلام، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق؛ ليسفر الحادث عن وجود 5 مصابين.

حادث دار السلام

أسماء المصابين في حادث دار السلام

أصيب في حادث دار السلام كل من:

سمية.ا.ع.ا، 25 سنة مدرسة ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج، كسر بالذراع الأيمن.

قائد السيارة، بسحجات وكدمات باليدين.

شريفة.ا.م.س، 47 سنة، ممرضة ومقيمة دائرة المركز، بكسر باليد اليمنى وكدمة بالوجه.

حمدية.ع.م، 55 سنة ربة منزل ومقيم دائرة المركز، بجرح رضي بالوجه.

محمد.ع.ع.م، 37 سنة، مدرس ومقيم دائرة مركز أخميم، بكدمة بالفخذ الأيسر والأنف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، وإزالة آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور، فضلًا عن تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بسرعة تحريات المباحث.

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