ضحية معركة المنيا.. مصرع طالب خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب قطعة أرض

ضحية معركة المنيا.. جريمة بدأت بين عائلتين راح ضحيتها أصغر فرد في العائلتين الذي لا يزال في العقد الأول من عمره، إذ إن ضحية معركة المنيا سدد له عدة طعنات كانت السبب في إنهاء حياته.

ضحية معركة المنيا

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن الجريمة دارت رحاها في قرية منبال بمركز مطاي في محافظة المنيا، ليست بسبب أي شيء سوى قطعة أرضٍ زراعية، فبدأت المعركة بين عائلتين وصلت في آخرها إلى القضاء على الصغير بينهما لينتقل إلى الدار الآخرة بسبب ما حدث بين العائلتين.

قصة ضحية معركة المنيا

عتاب ولقاء بين أفراد عائلتي الزراتين والدونة، في قرية منبال بمركز مطاي في محافظة المنيا، بسبب خلافات على الأرض الزراعية، بدأ يتحول إلى مشادة كلامية، لكن المشادة تحولت فيما بعد إلى معركة طاحنة، بين العائلتين، راح ضحيتها طالب يدعى "أحمد- ع- ش، 19 سنة، طالب جامعي، من عائلة الزراتين"، ووالده يعمل موظف بالري، ووالدته تعمل مدرس أخصائي نفسي، متأثرًا بطعنة نافذة بالصدر عقب وصوله المستشفى.

بداية الواقعة

ضخية جريمة قتل ، كان لا يريد هو وغيره أن يصل الأمر إلى جريمة قتل، لكنه القدر وزيادة حدة المشاجرة، التي تدخل فيها الشيطان حتى يشعل نار كل مدفون من غضب وثأر جعل الاتجاهات تتغير وتبدأ المعركة الدامية بالأسلحة بين العائلتين.

ضحية معركة المنيا

تفاصيل الواقعة

شاب في العقد الأول من عمره لقي مصرعه، متأثرا بطعنة نافذة بالصدر، جراء مشاجرة طاحنة بعد مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالسلاح الأبيض والعصي، بين عائلتين بقرية منبال التابعة لمركز مطاي، بسبب خلافات قديمة على أرضٍ زراعية، في محافظة المنيا.

إخطار وصل إلى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالعصي، والأسلحة البيضاء، بين عائلتين بقرية منبال في مركز مطاي بمحافظة المنيا.

وتبين من المعاينة الأولية للواقعة أن الطالب الذي لقي مصرعه كان مع إحدى العائلتين للمشاركة في المعركة الطاحنة وتلقى ضربة من ضربات الأسلحة البيضاء استقرت في صدره ولقي مصرعه بعدما وصل إلى المستشفى.

التحفظ على الجثة

المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أمر بالتحفظ على الجثة للعرض على الطب الشرعي، وأمر بالتحفظ على المتهمين، وسرعة القبض على باقي المتورطين في الواقعة من عائلة الدونة حتى يتم محاسبة ضحية معركة المنيا.

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