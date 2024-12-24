قاتـ.لو الخصوص..حكاية 4 أشخاص قـ.تلوا آخر في القليوبية فحكم عليهم بالإعـ.دام والمؤبد

قاتـ.لو الخصوص.. قصة دارت أحداثها في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، انتهت بإنهاء حياة المجني عليه بأسلـ.حة بيضاء، حيث طعـ.نه المتهمين الأول والثاني، وحال الثالث والرابع دون استغاثته بأي أحد خارج نطاق المنطقة مسرح الجـ.ريمة؛ ليصل أحد قـ.اتلو الخصوص إلى حبل المشنقة بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعـ.دامه، ويقضى بحق اثنين بالمؤبد، ويحصل الأخير على البراءة.

قـ.اتلو الخصوص

الموجز تستعرض قصة قـ.اتلو الخصوص، إذ كانت خلافات سابقة بين المجني عليه والقـ.تلة السبب وراء ارتكاب الجـ.ريمة، لكن الشيطان غذى خططهم المرعبة حتى ينفذوا جريمتهم.

الشيطان الذي هيئ قـ.اتلو الخصوص، إلى تنفيذ جريـ.متهم إذ خطط معهم للقضاء على المجني عليه بأيسر طريقة ممكنة.

أمر الإحالة

وقال أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1117 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 61 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ماجد س ب"، 24 سنة، عامل، وشقيقه "ماركو س ب"، 19 سنة، عامل، وشقيقهم "أمجد س ب"، 22 سنة، عامل، ووالدهم "سمير ب س"، 49 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين شارع عمر ابن الخطاب النورة الخصوص، قتـ.لوا في يوم 20 / 4 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، المجني عليه صبحي سيد صبحي قلدس، عمداً مع سبق الإصرار.

تبييت النية

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف سابق بينهم، فضلًا عن أنهم أعدوا للجـ.ريمة أسـ.لحة بيضاء "سكـ.اكين، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته المتهمين الأول والثاني ضـ.رباً وطعـ.ناً بأنحاء جسده حال تواجد المتهمين الثالث والرابع علي مسرح الواقعة للحول دون إغاثته قاصدين من ذلك قتـ.له، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

ضحية قاتـ.لو الخصوص

الحكم على قاتـ.لو الخصوص

اعترف المتهمون أثناء التحقيقات بجـ.ريمتهم، فحبستهما النيابة، إلى أن أحالتهما إلى محكمة الجنايات؛ لتصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن، بالسجن المؤبد لأب ونجله، وكذلك بالإعـ.دام للمتهم الثالث، بعد ورد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، والبراءة لشقيقهم الثالث، في التهمة المنسوبة إليهم بقـ.تل شخص بطعـ.نه بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسم في الخصوص بالقليوبية.

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