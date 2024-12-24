عاتبته على تجارة المخدرات.. القصة الكاملة لـ قاتـ.ـل أمه بالمنصورة

قاتـ.ـل أمه نسي أنها أمه، حملته تسعة أشهر وأرضعته، سهرت على تعبه ومرضته حتى شُفي، اختار الإدمان صديقا ووضع الأم بخانة الأعداء، ليقتلها في النهاية بسلاحه الناري، ويرديها قتيلة.

الأم حاولت إثناء نجلها قاتـ.ـل أمه عن تعاطيه المخدرات وتجارتها، ولكنها لم تفلح، مرارا وتكرارا حاولت ولكنه أصر على فعله، ليأتي يوم الجريمة، ويعتدي على شقيقته بالضرب وحينما حاولت أمه الدفاع عن ابنتها، استل سلاحه الناري وضربها في ذراعها، وأثناء مقاومتها خرجت طلقة أخرى لرديها قتيلة

تفاصيل واقعة قاتل أمه تسردها الموجز.

وكانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، قضت بإعدام المتهم قاتل أمه بإطلاق النار عليها، بعدما اندلع بينهما شجارا أسفر عن وفاتها في الحال، في منزلها الكائن بقرية شها التابعة لمحافظة المنصورة.

الأم عاتبت ابنها فقتلها

الأم كانت تعاتب طفلها الذي سهرت على تربيته حتى أصبح رجلا، على تجارته في المواد المخدرة، لتجده استل سلاحه الناري وقتلها دون أن يفكر بالأمر، لتقرر المحكمة معاقبته ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازتها سلاح ناري دون مسوغ قانوني.

وحاء الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب وعضوية المستشارين محمد حسن عاشور، ومحمد صلاح، وسكرتارية حسين عبداللطيف وطارق عبداللطيف، في القضية رقم 7773 لعام 2024 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1953 لعام 2024 كلي جنوب المنصورة.

ضحية قاتل أمه

قرار المحامي العام

وأحال المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، المتهمين "خ. ع"، والمتهم "م. ح"، والمتهم "ص. م"، لأنهما في يوم 21/4/2024 بمحيط مركز شرطة المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث إن المتهم الأول قاتل أمه اعتدى عليها وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

تحريات المباحث

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم قاتـ.ـل أمه بيت النية وعقد العزم على التخلص من والدته، مخرزا لذلد السلاح الناري، موضوع التهمة الثالثة، وتحين الفرصة حتى ما إن ظفر بوالدته أصابها بعيار ناري من فرد الخرطوش الذي أحرزه، بغرض قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، على النحو المبين بالتحقيقات.

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