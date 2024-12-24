بعد تجديد حبسه.. قصة نصاب مطروح ووهم الـ 8 مليون جنيه

نصاب مطروح.. قررت النيابة العامة التابعة لمديرية أمن مطروح، بتجديد حبس المتهم نصاب مطروح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، والذي زعم سابقا العثور على جوال بلاستيكي يحتوي على مبلغ 8 ملايين جنيه، ليثير الرأي العام وينشر حدلا واسعا.

الموجز تسرد تفاصيل قصة نصاب مطروح.

وكان نصاب مطروح قد أشعل السوشيال ميديا بقصة الـ8 ملايين جنيه، أقنع الجماهير وتداول الجميع قصته، بداية من الناس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المواقع الإخبارية، ليبدأ في خطته غير المتوقعة.

بداية قصة نصاب مطروح

فجأة وفي إحدى المدن الساحلية بدأ الناس يتحدثون عن صاحب السائق الذي وجد جوال بلاستيكي به 8 ملايين جنيه، ليبدأ في البحث عن صاحب الـ8 ملايين جنيه، وبالفعل يجده ويلمهماله، ويرفض مليونجنيه كامل مكافأة على أمانته.

القصة ألهبت خيال الجماهير

القصة ألهب خيال الجماهير ورواد الفيس بوك، حول الشخص الأمين الذي لا يتواجد مثله كثيرون، ويبدأوا كعادة المصريين تداول الأخبار والقصة مشيدين بأمانة هذا الرجل، فضلا عن تمنى الكثير منهم أن ينتشر أمثاله وتبدأ عبارات بـ"ربنا يباركله، والله مفيش زيه اليومين دول"، لكن ما لم يفكر به الكثيرون، كيف يمشي شخصا بالشارع يحمل 8 ملايين جنيه.

الجميع يتغنى باسم صاحب الشهامة

للوهلة الأولى تبدو الأمور طبيعية جدا، ففي الخلفية نسمع مرددين باسم صاحب الشهامة الأمين، وفي المقدمة هناك خطة تدبر بعناية، قوات الأمن وفريق المباحث بدأ بتحرياته المكثفة، لتبدأ حقيقة نصاب مطروح في الظهور، ويعرف الجميع أن نية الشخص ليس الأمانة كما توقع الجميع، ولكن القصة مختلقة بالكامل، والشخص الذي يتغنى باسمه الجميع، تعاون مع شخص آخر لافتعال الحكاية بهدف خداع المواطنين.

نصاب مطروح

نصاب مطروح يضع خطة ماكرة

ببساطة وضعت الخطة الماكرة من نصاب مطروح مع شخص آخر، حيث حاولان المتهمان إقناع الناس عثورهما على المبلغ الكبير من أجل جمع التبرعات تحت ستار الأمانة والشف، حيث حاولوا حبك الخدعة على الجميع، واستغلال نية المواطنين، حيث بدءا بعرض أنفسهما كشخصين نزيهين ويستحقان الدعم المالي، فضلا عن يعملان في جمع التبرعات للمحتاجين.

حقيقة نصاب مطروح

لتكتشف الحقيقة في النهاية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخصين المتورطين في هذا الاحتيال، وتم التحقيق معهما بتهمة اختلاق واقعة كاذبة وخداع المواطنين.

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