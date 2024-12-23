النيابة تأمر بانتداب المباحث الجنائية.. تطورات حريق مطبعة المرج

حريق مطبعة المرج.. أمرت النيابة العامة بانتداب المباحث الجنائية، للوقوف على ملابسات اندلاع حريق في مطبعة بمنطقة المرج، وتحديد حقيقة شبهة جنائية من عدمه، بعد اشتعال النار، وإعداد تقرير مفصل عن الحادث، وتتابع النيابة سير التحقيقات، الموجز توافيكم بالتفاصيل.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مطبعة المرج

وسيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، على حريق اندلع داخل مطبعة أوراق بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.

الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتها مصاحبة سيارات الإسعاف لنقل المصابين إن وجدوا في موقع حريق مطبعة المرج، ولم يسفر حريق مطبعة المرج عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مره أخرى.

بداية حريق مطبعة المرج

وكانت قوات الأمن قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة مفاده نشوب حريق داخل مطبعة للأوراق بمنطقة حي المرج، و على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين أو جرحى.

حريق مطبعة المرج

فرض كردون أمني

وشددت النيابة على فرض كردون أمني لوقف امتداد النيرات للعقارات السكنية المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة المختصة لمتابعة التحقيق في الواقعة.

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط حريق مطبعة المرج والتعرف على أسباب اشتعال النيران، كما تم تكليف رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على أسباب حريق مطبعة المرج، وبيان مدى امكانية وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم استدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اشتعال حريق مطبعة المرج.

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