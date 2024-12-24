زوجة في دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة: علاقاته النسائية كتير

زوجة في دعوى الخلع، تروي مأساتها مع زوجها قائلة “سنين عايشة وحيدة بعد وفاة حبيب عمري ووالد ابني، أهلي أجبروني أتجوز تاني، لكن التاني كل يوم مع واحدة بيجوا لحد البيت يسألوا عليه”، هكذا بررت الزوجة إقامة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، بعدما اكتشفت وعلى حد قولها أنها وقعت ضحية زوج يعتدى عليها بالضرب ويخونها مرارا وتكرارا على مرأى ومسمع منها، الموجز يسرد تفاصيل دعوى الخلع على لسان الزوجة.

وفاة الزوج بعد حب 15 سنة

وبدأت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أنها تزوجت بعد حب 15 عاما، وأنجبت منه ولدا واحدا على فراش الزوجية، ولكنه توفي بسبب سكتة قلبية، مشيرة: “جوزي كان راجل محترم، وعمره ما زعلني ولا خلاني أحتاج لحاجة، وبعد ما مات اشتغلت وصرفت على ابني، وكنت عايشة حياتي عشان أربيه”.

دعوى الخلع

والدتها تقنعها بالزواج الثاني

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن والد طفلها توفي منذ 10 سنوات، ظلت خلال تلك المدة تربي فيها الطفل، وكانت الحياة هادئة إلى حد ما، مضيفة: "أمي كانت بتقنعني أتجوز تاني، وتقولي لازم نفرح بيكي، وكلام الأمهات مش هتعيشي لوحدك، كنت رافضة عشان ابني في البداية، بس بعد كدة وافقت من كتر الضغط، واتقدملي عريس كويس ومحترم ومناسب ووافقت عليه وكنا هنتجوز".

وأضافت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنه وأثناء شراؤهم الشبكة قابلوا شخصا ادعى أنه صاحب المحل، مؤكدة: “مكملتش مع خطيبي عشان اكتشفنا إن تفكيرنا مختلف، بهدوء فشكلنا الخطوبة، وبعدها كنت ببيع الدبلة، رجعت لنفس المحل وقابلته تاني، وطلبني للجواز، وفعلا قابل أهلي، وهما رجعوا يزنوا عليا وأجبروني أوافق عليه".

خيانة وعلاقات نسائية متعددة

وأوضحت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها استمرت في زيجتها من ذلك الشخص مدة 4 سنوات، طوال تلك المدة كان يعاملها بإهمال، وأحيانا يعتدي عليها بالضرب، والخلافات تزيد يوما بعد يوم، فضلا عن أن عائلته لم يريدوها زوجة لابنهم، بل كانوا يريدون تزويجه ابنة خالته، متابعة: “ كل يوم خناق وإهانة وأحيانا ضرب وأنا عمري ما اتعودت حد يتعامل معايا كده”.

دعوى خلع هي الحل

واختتمت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها اتشفت خيانة زوجها ليها، عندما طرقت إحداهن باب منزلها لتسأل عن زوجها، وعندما واجهته اعتدى عليها بالضرب، وأقر بعلاقاته النسائية المتعددة.

وقرررت الزوجة وأما تعنت الزوج ٌقامة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.

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