سميرة تقيم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: كل شوية إهانة وكسر منخاري

الزوجة.. «مش عاوز يطلقني وبيتسلى عليا بالضرب، خدت عيالي وهربت، ضربني وكسر مناخيري، ولحقت العيالي منه تحت إيده بالعافية،وكل ده بسبب المخدرات، ارحموني منه»، هكذا بررت الزوجة "سميرة. ع" إقامتها لدعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، مؤكدة استحالة العيش بينها وبين زوجها.

الموجز تسرد تفاصيل دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها.

دعوى خلع

وبدأت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن حياتها كانت مثالية، تزوجت من رجل يحبها، وأنجبت منه طفلين، حياتهم المادية جيدة إلى حد ما، متابعة: «كان راجل محترم وكويس، عمره مايعرف حاجة عن شرب السجاير، فجأة اكتشفت أنه بيشرب مخدرات».

الزوج يتجه لعالم المخدرات

وأشارت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها علم طريق المخدرات من صديق له، ليدخل ذلك العالم الذي لا رجغة منه، ورغم أنها حاولت كثيرا مغه، لكن دون فائدة،« من يوم ما عرف طريق المخدرات وهو شخص تاني، حاولت كتير بس جوزي أصبح واحد تاني معرفوش».

الزوج أصبح مدمن

وأضافت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت أن تقنع زوجها بالعلاج من إدمانه والعودة لحياتهما الطبيعية، ولكن يتهرب كل مرة، ما جعل الخلافات تتصاعد بينهما، مؤكدة: «حاولت أصلح حياتنا كتير، لكن مفيش فايدة، هو بيزيد في شرب المخدرات، ويوم عن يوم بيتغير».

دعوى خلع

دعوى خلع هي الحل

وأكملت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها أصبحت معاملته صعبة وأصبح يعتدي عليها بالضرب، كما أنه يتهور بضربها ليؤذيها، مضيفة: «عديت كتير وخاطرت بحياتي عشان أحافظ على بيتي وعيالي، لكن اكتشفت إني بعرض ولادي للخطر، بعد ما ضربني وكشر مناخيري، وبدأ يضرب في عيالي».

وأوضحت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة،:« بدأ يضرب في الغيال بغباء، حاولت ألحق من تحت إيده العيال، وأخدتهم وهربت لبيت أبويا، وطلبت الطلاق ورفض وقررت إني هخلعه، مش هينفع أكمل معاه».



وأمام تعنت الزوح قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

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