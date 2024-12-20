ترفع دعوى نفقة ضد زوجها.. والأبناء تدافع عن الأب أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة .. "بابا راجل على أد حاله، وأمي ست مفترية، عايشة عند جدتي ورميانا لأبويا، وبترفع عليه قضية نفقة" كلمات وقفت بها الابنة الكبرى ذات الـ14 أمام هيئة المنازعات بمحكمة الأسرة، تؤكد فيها أن والدتها تركت المنزل لوالدها منذ عام، وتقيم هي وإخوتها مع والدها منذ ذلك الحين، ولكن والدتها قررت فجأة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة ضد والدها، ولا تدري السبب وراء ذلك.

تفاصيل دعوى النفقة، ورد الأيناء على والدتهم، تفاصيل ترويها الموجز.

أمي فجأة اتغيرت

وبدأت الصغيرة في دعوى النفقة التي أقامتها والدتها ضد والدها، أمام محكمة الأسرة، أن والدتها تركت المنزل منذ عام تقريبا، وترفض العودة للمنزل بسبب أن الوالد لا يملك أموالا كثيرة، مؤكدة: " عمر ما أمي كان عندها مشاكل مع الفلوس، كانت عايشة ومبسوطة، بس فجأة اتغيرت، وطلباتها زادت، وأبويا بيعمل كل اللي يقدر عليه، وبيشتغل من 8 الصبح لحد 1 باليل، وبرده مش راضية".

محكمة الأسرة

أمي بتفتعل الخلافات مع والدي

وتابعت الصغيرة أمام محكمة الأسرة، أن والدتها بدأت تفتعل الخلافات مع والدها، بسبب رغبتها في المزيد من الأموال، ولكن الوالد لم يكن يمتلك كل تلك الأموال، خاصة وأن الأم تفرض عليه ديونا دون ملل، ليفاجأ بالكثير من الديون لا يمكن سدها، لتقرر الأم الخروج من المنزل، ومن بعد عام تقريبا قررت اللجوء لمحكمة الأسرة.

عجز عن سد احتياجاتها

وأضافت الصغيرة أمام محكمة الأسرة: "أمي ل شوية تتخانق عشان عاوزة فلوس زيادة، وأنا أبويا راجل على أد حاله، مش معاه كم الفلوس اللي هي بتطلبها دي كلها، ولما هو عجز عن سد احتياجاتها اللي مش بتخلص اعتقدت إنه مش عاوز يصرف عليها، واتهمته بالبخل، مع إنه بيديها كل الفلوس اللي بيقبضها".

دعوى نفقة بدون أطفال

وأكملت الصغيرة أن والدتها قررت كسر والدها واللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة، على الرغم من أنهم يقيمون مع والدهم، ووالدتها ترفض العودة لمسكن الزوجية، : "أمي مهماش مصلحتنا، وسابت البيت ومشيت، كلمناها كتير أنا واخواتي، لكن هي صممت ترفع القضية على بابا، ورفضت تردجع معانا البيت، عشان كده قررنا نيجي المحكمة مع بابا ورافضين نسيبه".

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