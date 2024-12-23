آية تقيم دعوى خلع وتستغيث: سرق شقا عمري وهرب

دعوى خلع.. «خد فلوسي وشقا عمري وهرب، مش عارفة ومش عارفة أوصل ليه، منه لله»، بتلك الكلمات قررت الزوجة "آية. غ" إقامة دعوى خلع ضد زوجها، مؤكدة أنه سرق أموالها التي كانت تحتفظ بها للزمن، بعدما قبضتها من جمعية سددت كل أقساطهاى ليسرق الزوج تلك الأموال ويهرب، ويحطم أحلامها التي وضعتها على تلك الأموال.

الموجز تسرد تفاصيل دعوى الخلع على النحو الآتي:

أحلى قصة حب

وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لم تتخيل أنها بعد 6 سنوات سوف تقصد محكمة الأسرة، لتقيم دعوى خلع ضد زوجها،

ظنت منها أنها ستعيش حياة مستقرة، ولكن الواقع صدمها وخرب سعادتها،« أنا عيشت مع جوزي أحلى قصة حب، كانت فترة الخطوبة أسعد مما يتخيل أي حد، ورسمت عليها حياتي اللي هعيشهت بعد كده».

اختفاء الزوج

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها لم يفتعل يوما الخلافات معها، وختى أن أصدقاؤها حسدوها لعشقه لها الذي طالما أظهره أمام الجميع،« طول عمره شخص ميتوصفش، بيحبني وبيعمل كل حاجة أطلبها منه، لكن مكنتش أعرف إن سعادتي هتتقلب لتعاسة مرة واحدة، وجوزي يختفي بعد ما سرق تحويشة عمري».

ست سنين جواز

وأضافت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، « ست سنين متجوزين، مكنش فيه أي مشاكل، خوشت من شغلي في الست سنين دول مبلغ كبير، واشتريت بيهم دهب وقولت هحوشهم عشان خاطر مستقبل عيالي، واتفقنا نحدد البيت، وده كان اتفاقي معاه، كنت مبسوطة وعمىي ما فكرت إنه يخوني أو حتى يسرق فلوسي وشقا عمري».

دعوى خلع

دعوى خلع

وأكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها وضعت حميع أحلامها على تلك الأموال، لكن في النهاية سرقها زوجها وهرب، حاولت الوصول إليه كثيرا دون حدوى، حتى أهله أنكروا معرفتهم بمكان تواجده، وهو اختفى،«سرق شقا عمري، وفص ملح وداب، وقررت ألجأ لمحكمة الأسرة وأرفع عليه قضية خلع».

اقرأ أيضًا: دعوى خلع.. تفاصيل مأساة عاشتها زوجة انتهت بالاعتداء عليه بالشاكوش

زوجة تقيم دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة: بيهددني بالسلاح