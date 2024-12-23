سمر في دعوى طلاق: "دلعته وعملتله كل حاجة والمقابل بيضربني والعيال بالكرباج"

دعوى طلاق أقامتها زوجة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، إذ إن "سمر.م"، لم تعش حياة تطمح إليها منذ أن كانت لا تزال فتاة قبل أن يتقدم إليها شريك الحياة للزواج منها، لكن بعد الزواج انقلب الحال وتغير من السعادة إلى الشقاء وغياب البسمة في المنزل، فقررت بعد 8 سنوات من الزواج إقامة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة.

دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

يستعرض الموجز تفاصيل دعوى طلاق أقامتها "سمر.م"، ضد زوجها في محكمة الأسرة، إذ قالت: "كنت بحلم إني أبقى أحلى من أي واحدة في الدنيا، استنيت طول العمر عشان يجيلي ابن الحلال واتجوز وابقى عايشة عيشة ملوكي سعادة وهنا ودلع، بس للأسف فضلت 8 سنين ومحصلش أي حاجة من اللي أنا كنت بتمناه".

تفاصيل دعوى طلاق

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: "من أول ما اتجوزنا وطبعا بعد مرور أول كام شهر كانوا عسل بس مش كامل كان فيه شوية كده مفيهومش غير البصل بس، المهم إننا عدينا شوية وقت وبدأت المشاكل، قولت يمكن لما أخلف يبقى الوضع أحسن أتاري إن الوضع بقى أسوأ بكتير".

أسلوب همجي

وتابعت الزوجة: "أسلوبه من بعد ما خلفت أول عيل، وشوية والتاني الحمد لله جه، بس هو بقى همجي كل فترة ضرب وشتيمة وقلة قيمة، ومعرفش ده كله ليه، مع إني كنت بعمله كل اللي هو عايزه من دلع ومخليه مظهره كويس جدا قدام الناس، بس المكافأة اللي كانت منه كانت الضرب والإهانة وقلة القيمة".

دعوى طلاق

لا تغيير في الخصال

وواصلت "سمر.م"، في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: " كل شوية وقول يا بت هيتغير بس مفيش فايدة فيه خالص ولسه زي ما هو برضوا في التعامل بتاعه ده، أهلي ادخلوا كتير بينا عشان يحلوا الموضوع وعشان المشاكل متكبرش بس مفيش فايدة فيه برضوا، حاولنا بكل الطرق بس هو مصمم إنه يبقى همجي".

سب وقذف وتعدٍ

واختتمت الزوجة: "مبيتعاملش معايا أنا والعيال غير بالضرب والشتيمة قلة الأدب، وبقاله فترة مبيضربنيش أنا والعيال غير بالكرباج، والصويت والصريخ بتاعنا بيجيب آخر المنطقة"، فمن أجل ذلك تقدمت بدعوى طلاق لأنهي تلك الحياة الزوجية بسلام وبحكم المحكمة.

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