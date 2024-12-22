بسبب كيلو لبن.. نادية تقيم دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة.. «أنا معملتش حاجة عشان كل ده، كل اللي طلبته منه كيلو لبن، ضربني وطردني في نص الليل، وأهلي بيهددوني لو مرجعتش هيطردوني في الشارع»، هكذة بررت الزوجة "نادية. م" أمام محكمة الأسرة، سبب تنازلها عن دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، والتي أقامتها ضد زوجها، بعدما تعدى عليها بالضرب إثر طلبها شراء لبن لطفلته الصغيرة.



تفاصيل دعوى الخلع تسردها الموجز.

أمام محكمة الأسرة

وقالت الزوجة في دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت من 7 سنوات، بعد قصة حب طويلة، اقتعنت خلالها أن حياتها ستكون كلها وردية، لكن ما حدث جعلها تتوقع كيف سيكون شكل حياتها إن استمرت تلك الزيجة، "كانت مشاكل حياتي كلها في البداية العادية، زي أي اتنين متجوزين، وكانت بتتحل عادي».

تأخر الإنجاب

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، أن أغلب مشاكلها كانت بسبب تأخر الإنجاب، لذا كانت تنشغل عن الجميع وتحاول الوصول لحلمها وإنجاب طغل، ظنا منها أن ذلك ما يعكر صفو حياتها، حتى حملت وأنجبت طفلتها، متابعة: «كنت دايما أنا اللي ببدأ بالصلح مع جوزي، كنت بحاول أنقذ جوازي منه على أد ما أقدر».

دعوى خلع

طفلة جميلة نتاج 6 سنوات زواج

وأشارت الزوجة في دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، أنه وبعد 6 سنوات، أكرمها الله بالإنجاب بطفلة جميلة، ليبدأ زوجها بالظهور على حقيقته، على حد قولها، « رفض يصرف علينا، وكل مشكلة صغيرة يعمل منها حوار كبير، ومغيش حاجة بعملها بتتعبه، وكل شوية خناق خناق، لحد آخر مشكلة بيناكلنت بسب كيلو لبن رفض يجيبه للبنت».

كيلو لبن السبب في إقامة دعوى خلع

وأكملت الزوجة في دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، أن ابنتها الصغيرة أرادت شرب اللبن، فطلبت الزوجة إحضار كيلو لبن من زوجها، ولكنه رفض وبدأت بينهما مشاداة كلامية، اعتدى عليها بالضرب على إثرها، ثم طردها خارج المنزل والطفلة، لتذهب إلى منزل والديها مكلومة، لتقرر عقابه تركه حتى تتحسن أخلاقه وطريقة تعامله معها.

وأشارت الزوجة في دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، إلى أن أخلاق زوجها ظلت سيئة كما هي، لا قررت إقامة دعوى خلع ضد زوجها، ولكنه ذهب لوالديها وأقنعهما أن تتنازل هي عن الدعوى مقابل ألا يفعل ذلك مجددا، وعندما رفضت ههدها والديها بالطرد في الشارع لإجبارها على العودة لمنزل زوجها.

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى الخلع ضد زوجها.

اقرأ أيضًا:

دعوى خلع.. تفاصيل مأساة عاشتها زوجة انتهت بالاعتداء عليه بالشاكوش

زوجة تقيم دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة: بيهددني بالسلاح