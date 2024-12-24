موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه.. تعرف على التفاصيل الكاملة

حقق مسلسل ساعته وتاريخه، نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، بفضل أحداثه المشوقة وقصصه المتنوعة التي يتم عرضها في كل حلقة، وقد شهدت الحلقة السادسة من العمل عنوان "تفاحة"، ولاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت قضية جديدة مستوحاة من ملفات المحاكم المصرية.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه، يُذاع المسلسل على قناة DMC يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، وتدور أحداثه على 26 قضية منفصلة، كما تتوفر حلقات العمل أيضاً على منصة Watch IT، لذا يتاح للجمهور مشاهدتها في أي وقت.

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه

تناولت الحلقة قصة "ظاظا" وشقيقه "بندق"، مسلطة الضوء على علاقتهما المعقدة بـ"عم سمير"، الذي جسد دوره الفنان سليمان عيد، و عكست الحلقة المعاناة النفسية التي يواجهها "ظاظا" أثناء بحثه المستميت عن شقيقه المفقود.

بدأت الحلقة بمواجهة عنيفة بين "ظاظا" وصديقه "حيرم"، الذي أخذ منه أموالًا للبحث عن "بندق"، تصاعدت التوترات بينهما رغم تدخل "عم سمير" لمحاولة حل الخلاف، ازداد القلق على مصير شقيقه، ما دفع "ظاظا" للتصرف بعدوانية تجاه الجميع، بما في ذلك "عم سمير".

وكشفت الحلقة عن الوجه الحقيقي لـ"عم سمير"، الذي يستغل "ظاظا" بالتعاون مع صديقه "حيدر"، وينخرط في عالم الدارك ويب، يخدر "ظاظا" باستخدام مادة مخدرة في مشروبه، بينما يسعى لجني أموال إضافية من استغلال الموقف.

واختتمت الحلقة بمشهد قوي عندما اكتشف "ظاظا" أن شقيقه "بندق" قُتل على يد "عم سمير"، واصر "ظاظا" على الانتقام، لكن مكالمة مؤثرة من والدته حاولت تهدئته، بينما ظل مصممًا على تحقيق عدالته بطريقته الخاصة.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

شارك في بطولة الحلقة سليمان عيد، إسلام خالد، عمر حسين، الحلقة من تأليف ريم نهاد حماد وإخراج عمرو موسى.

تميز مسلسل ساعته وتاريخه بتقديم مجموعة من القصص الفريدة التي لاقت استحسان الجمهور، من بين هذه القصص كانت قصة "فنان دكتور" التي قدمها الفنان محمد شاهين بأسلوب مميز، وقصة "رجل العائلة"، التي كتبها السيناريست محمود عزت، وشارك في بطولتها نخبة من النجوم، أبرزهم خالد كمال، محمود السراج، والطفل الموهوب آسر أحمد حمدي.

كما شهد العمل ظهور مواهب شابة واعدة مثل أمينة باهي ولميس محمود، اللتين تم اكتشافهما عبر برنامج "كاستينج".

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