جـ.ـرائم الإنترنت المظلم.. تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يكشف جرائم الإنترنت المظلم.. يعرض الليلة مسلسل "ساعته وتاريخه" الحلقة السادسة بعنوان "تفاحة" على قناة DMC في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتناقش الحلقة واحدة من أخطر القضايا المعاصرة، وهي جرائم الإنترنت المظلم (Dark Web)، حيث تتناول جريمة قتل بشعة ارتُكبت بدم بارد لتحقيق مكاسب مادية، ويعرض الموجز تفاصيل الحلقة.

القصة الحقيقية وراء "طفل شبرا"

تركز أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ساعته وتاريخه على جريمة حقيقية استهدفت شابًا بريئًا يُدعى "أحمد"، قُـ تل بوحشية على يد شخصين. الجريمة نفذها المتهم الأول "طارق"، الذي يعمل في مقهى، وشريكه الأصغر "علي"، البالغ من العمر 15 عامًا، و تم استدراج الضحية إلى منزل "طارق" باستخدام وعود زائفة، ثم تم تخديره وخنقه بحزام.

لم يكتفِ الجناة بقتل الضحية، بل قاموا بتصوير جثته وبيع اللقطات على الإنترنت المظلم، ما يبرز البشاعة المرتبطة بهذه الشبكات الإجرامية.

إعلان وتشويق..ضيف شرف الحلقة

أعلنت منصة WATCH IT عن الحلقة الجدية من مسلسل ساعته وتاريخه عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونشرت بوستر تشويقي يظهر فيه الفنان سليمان عيد كضيف شرف، الحلقة من تأليف ريم نهاد حماد وإخراج عمرو موسى، وتُعد إحدى أبرز الحلقات بفضل تناولها قضايا معقدة تتعلق بالإنترنت المظلم.

رسائل الحلقة وتأثيرها المجتمعي

تسلط الحلقة الجديدة من مسلسل ساعته وتاريخه الضوء على مخاطر الإنترنت المظلم ودوره في انتشار الجرائم الوحشية، تهدف الحلقة إلى توعية المشاهدين بخطورة هذه الظاهرة وتحفيز المجتمع على اتخاذ موقف حازم تجاهها. كما تُختتم الحلقة بمبادرة توعوية تعرض أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ودعم الضحايا.

مواعيد عرض ساعته وتاريخه وقصة المسلسل

يُعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" على قناة DMC يومي الخميس والجمعة الساعة 10 مساءً، يتناول المسلسل 26 قضية حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، حيث تُقدم كل قضية في حلقة منفصلة.

متابعة المسلسل عبر Watch IT

يمكن مشاهدة حلقات مسلسل ساعته وتاريخه مبكرًا عبر منصة Watch IT، التي توفر الخدمة لمحبي متابعة الأحداث دون انتظار مواعيد البث التلفزيوني.

تردد قناة DMC لمتابعة مسلسل "ساعته وتاريخه"

النايل سات:

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



العرب سات:

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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