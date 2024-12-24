سعد الصغير.. مفاجأة بشأن الاستئناف على الحكم بحق المطرب الشعبي لحيازته المخدرات

سعد الصغير، خلال أيام تعلن محكمة استئناف القاهرة موعد النظر في الاستئناف المقدم من المحامي طارق جميل سعيد، الممثل القانوني للفنان الشعبي، سعد الصغير، للطعن على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، والذي قضى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على سعد الصغير.

سعد الصغير

وكان الحكم على سعد الصغير، صدر بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة يُزعم أنه حاول تهريبها عبر مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج، وتنتظر القضية الآن قرار محكمة الاستئناف بتحديد موعد للجلسة الأولى للنظر في الطعن المقدم.

سعد الصغير

حبس سعد الصغير بتهمة حيازة مخدرات

يذكر موقع الموجز، أن أحداث القضية ترجع إلى توقيف سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي عند إنهاء إجراءات وصوله، حيث تم العثور على كمية من المواد المخدرة بحوزته، بحسب التحقيقات، كما نفى الفنان التهم الموجهة إليه مؤكداً عدم وجود أي نية للتهريب، مشيرًا إلى أن المواد التي تم ضبطها قد تكون وُضعت في حقائبه دون علمه.

صدمة سعد الصغير

عبر سعد الصغير عن صدمته من الحكم الصادر بحقه، مؤكدًا ثقته في القضاء المصري وعدالته.

وأوضح المطرب الشعبي، أنه لم يتورط في أي أعمال غير قانونية، مشيرًا إلى أن القضية ربما تكون ناتجة عن سوء فهم أو التباس، معربًا عن أمله في أن يتم إنصافه خلال جلسات الاستئناف المقبلة.

آخر أعمال سعد الصغير

وكان سعد الصغير أصدر في الفترة الأخيرة مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحًا ملحوظًا في الوسط الفني، حيث طغى عليها طابع الأغاني الشعبية التي تشتهر بها مسيرته.

ومن بين هذه الأغاني، قدم أغنية بعنوان "قلبي مال" التي لاقت إقبالًا كبيرًا من جمهوره، وحققت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تحميل الفيديوهات.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ سعد الصغير بالتحضير لعدد من المشاريع الفنية الجديدة، بما في ذلك ألبوم غنائي يتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين في مجال الأغنية الشعبية، ويهدف من خلال هذا الألبوم إلى تقديم أعمال تواكب تطورات الذوق العام، مع الحفاظ على الطابع الشعبي الذي ميزه طوال مسيرته الفنية.

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