بسبب أعماله الخيرية.. سيدة تطالب بإخلاء سبيل سعد الصغير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تطالب بإخلاء سبيل المطرب سعد الصغير بسبب أعماله الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجين ويرصد لكم الموجز أبرز ما جاء على لسان هذه السيدة.

وقالت السيدة " حرام سعد يتحبس 3 سنين وهو بيساعد الناس الغلابة وبيسدد ديونهم".

وأضافت " هو ميستحملش المدة دي كلها، جوزي أهو بيشرب حشيش محدش بيجي ياخده ليه ..؟ أحنا ساكنين في ميدان الحجاز اللي عايز يجي ياخده يجي احنا موجودين".

وأكملت " سعد راجل محترم وبيساعد الناس الغلابة، فكوا سعد وتعالوا خدوا الراجل اللي قاعد يشرب دا".

ومن الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بحبس سعد الصغير 3 سنوات وغرامة مالية 30 ألف جنيها مصريا على إثر تعاطيه المواد المخدرة".

تفاصيل قضية سعد الصغير

ألقت قوات الأمن القبض على الفنان سعد الصغير بمطار القاهرة بعد عودته من عمله بأمريكا.

قامت قوات الأمن بتفتيش حقيبة الفنان سعد الصغير ووجدت بداخلها عدد 20 سيجارة إلكترونية وبفحصها تبين أن بداخلها سائل مخدر.

وعلى الفور حولته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وأخذ الطب الشرعي عينه من سعد الصغير وبعد فحصها تبين أنه يتعاطى المواد المخدرة مما أثبت التهمة المسندة إليه.

سعد الصغير

سعد الصغير

سعد الصُغير (30 يناير 1970 -)، مغني شعبي وممثل مصري.اشتهر بأغنيته «هتجوز»، وهي من أغانيه التي لاقت استحسان عديدين. في الوقت نفسه تم انتقاده من عدد من النقاد ولاقت بعض أغنياته اتهامات بكونها قد تحمل تلميحات وصفها البعض بـ المسفة

ترشحه للرئاسة

شهر أبريل 2012 قبل غلق باب الترشح لعدة أيام وذهب إلي مقر اللجنة العليا للأنتخابات بمصر الجديدة لكي يسحب الأوراق ويسأل عن الأوراق الناقصة [2] وعن برنامجه الانتخابى، قال سعد

« أنا مغنى ومش بفهم في السياسة لكن هجيب واحد معايا يفهم في السياسة أنا مطرب ولما غنيت الناس عرفتنى ووصلت للى أنا فيه، أنا هكون مرشح الغلابة وهراعى مصالح الشعب وهخلى العلاج بالمجان ومقولتش أنى هدى توك توك لكل مواطن.

اقرأ أيضًا

سعد الصغير في محكمة الجنايات.. تقرير الطب الشرعي يُحدد مصيره في قضية المخدرات

قبل بدء محاكمته.. ننشر لكم أقوال واعترافات سعد الصغير أمام النيابة العامة