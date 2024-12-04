هل يغير الاستئناف مجرى قضية سعد الصغير بعد الحكم عليه 3 سنوات ؟

قام المحامي طارق جميل سعيد، الممثل القانوني للفنان الشعبي، سعد الصغير، بتقديم مذكرة استئناف للطعن على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، والذي قضى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على موكله.

وقد صدر هذا الحكم بعد اتهام سعد الصغير بحيازة مواد مخدرة يزعم أنه حاول تهريبها عبر مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج، وتنتظر القضية الآن قرار محكمة الاستئناف بتحديد موعد للجلسة الأولى للنظر في الطعن المقدم.

المحامي طارق جميل سعيد

حبس الفنان سعد الصغير بتهمة حيازة مخدرات

ويذكر موقع الموجز، أن أحداث القضية ترجع إلى توقيف سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي عند إنهاء إجراءات وصوله، حيث تم العثور على كمية من المواد المخدرة بحوزته، بحسب التحقيقات، كما نفى الفنان التهم الموجهة إليه مؤكداً عدم وجود أي نية للتهريب، مشيرًا إلى أن المواد التي تم ضبطها قد تكون وُضعت في حقائبه دون علمه.

سعد الصغير

صدمة سعد الصغير بعد الحكم عليه بتهمة حيازة مخدرات

وعبر سعد الصغير عن صدمته من الحكم الصادر بحقه، مؤكدًا ثقته في القضاء المصري وعدالته.

وأوضح أنه لم يتورط في أي أعمال غير قانونية، مشيرًا إلى أن القضية ربما تكون ناتجة عن سوء فهم أو التباس. كما أعرب عن أمله في أن يتم إنصافه خلال جلسات الاستئناف المقبلة.

سعد الصغير

أحدث أعمال سعد الصغير الفنية

في الآونة الأخيرة، قام سعد الصغير بإصدار مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحًا ملحوظًا في الوسط الفني، حيث طغى عليها طابع الأغاني الشعبية التي تشتهر بها مسيرته.

ومن بين هذه الأغاني، قدم أغنية بعنوان "قلبي مال" التي لاقت إقبالًا كبيرًا من جمهوره، وحققت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تحميل الفيديوهات.

سعد الصغير

بالإضافة إلى ذلك، بدأ سعد الصغير بالتحضير لعدد من المشاريع الفنية الجديدة، بما في ذلك ألبوم غنائي يتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين في مجال الأغنية الشعبية، ويهدف من خلال هذا الألبوم إلى تقديم أعمال تواكب تطورات الذوق العام، مع الحفاظ على الطابع الشعبي الذي ميزه طوال مسيرته الفنية.

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