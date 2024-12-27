أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه.. أحمد داش يسرق فيلا صلاح

تصدر مسلسل ساعته وتاريخه تريند جوجل منذ عرض أولي حلقاته، نظرا لما تحتويه حلقاته من قضايا حقيقية يعيشها المجتمع المصري، وشارك في حلقة اليوم الفنان الشاب أحمد داش وقدم دور منتصر، ويكشف موقع الموجز تفاصيل الحلقة.

الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه

ويبيع منتصر ـ أحمد داش أحذية رياضية مستعملة، ويأتي له طه ـ عمر شريف ليشتري حذاء، ويفشي منتصر السر لـ طه أن الحذاء الذي والده اختاره له هو حذاء اللاعب محمد صلاح.

مسلسل ساعته وتاريخه



ويعرف طه من الانترنت أنه تم سرقه فيلا محمد صلاح، ويواجه منتصر بالحقيقة ويلعبوا ماتش رهان على الحذاء، وتنتهي الحلقة بالقبض على منتصر.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، هبة مجدي، خالد كمال، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامه، ويعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة watch it الإلكترونية.

ساعته وتاريخه

مواعيد مسلسل ساعته وتاريخه

يُذاع المسلسل على قناة DMC يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، وتدور أحداثه على 26 قضية منفصلة، كما تتوفر حلقات العمل أيضاً على منصة Watch IT، لذا يتاح للجمهور مشاهدتها في أي وقت.

ساعته وتاريخه

آخر أعمال أحمد داش



وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال أحمد داش مسلسل مسار اجباري الذي عرض في رمضان 2024، وهو من بطولة عصام عمر، ياسمينا العبد، بسمة، صابرين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج نادين خان.



أعمال ينتظرها أحمد داش

ويصور داش في الوقت الحالي فيلم نجوم الساحل، ويشاركه كلا من علي صبحي، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد .

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