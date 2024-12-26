تفاصيل الحلقة السابعة  من مسلسل "ساعته وتاريخه" قبل عرضها.. طفولة عمرو سلامة

مسلسل ساعته وتاريخه.. يترقب الجمهور عرض الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، الذي يعرض حلقتين من كل أسبوع وحقق نجاح كبير منذ بدء عرضه في الأيام الماضية.

يرصد موقع الموجز تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه قبل عرضها اليوم.

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه

حرص المخرج عمرو سلامة، أن يشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه مع الفنان أحمد داش والطفل عمر شريف، أبطال الحلقة السابعة من مسلسل "ساعته وتاريخه".

وأكد المخرج عمرو سلامة أن الحلقة السابعة استثنائية ولها مكانة خاصة في قلبه، وهذه القصة مقتبسة من تجربة شخصية عاشها منذ الصغر.

علق المخرج عمرو سلامة على الصورة قائلاً: "النهاردة هتعرض حلقة من مسلسل ساعته وتاريخه، حلقة قريبة جدًا من قلبي، وتعتبر واحدة من أكثر الأعمال التي أفتخر بإخراجها بسبب موضوعها وتشابهها مع موقف عشته في طفولتي".

وأعرب عمرو سلامة عن سعادته بالتعاون مع الفنان الصاعد أحمد داش والطفل الموهوب عمر شريف، الذين يعتبرهم بمثابة أبنائه في الوسط الفني، خاصة أن تجاربهم التمثيلية الأولى كانت معه وتحت إشرافه في أفلام سينمائية ناجحة.

عمرو سلامة مع أحمد داش وعمر شريف

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه

الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه التي تحمل عنوان "الحذاء الذهبي - ملف رقم 7" تُعرض مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، في الساعة العاشرة مساءً على قناة DMC.

ومن المتوقع أن تحقق الحلقة السابعة نجاح كبير وتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الحلقات الماضية، حيث حققت الأولى إثارة جدل كبيرة التي فتحت ملف قتل نيرة أشرف وجسدت شخصيتها مايان السيد، والحلقة الثانية السفاح الذي قتل زوجته ودفنها على سطح منزل ونجح الفنان أحمد أمين بجدارة في تجسيد الشخصية، وفي الحلقات الماضية ظهر محمد شاهين وسليمان عيد في تجسيد شخصيات من ملفات المحاكم المصرية.

صناع مسلسل ساعته وتاريخه

يشارك في مسلسل "ساعته وتاريخه" مجموعة من النجوم الشباب الذين أتيحت لهم الفرصة عبر برنامج "كاستينج" الذي يشرف عليه عمرو سلامة.

يعتمد المسلسل على فكرة تقديم قصة مختلفة في كل حلقة مع ظهور نجم إلى جانب المواهب الشابة، ومن أبرز المشاركين في العمل محمد شاهين، أحمد أمين، سليمان عيد، ولبنى ونس.



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